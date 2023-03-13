Следователи ХМАО заставили руководителя транспортной компании выплатить зарплату сотруднику

Следователи ХМАО завели уголовное дело на руководителя транспортной организации из-за невыплаты зарплаты. На сайте СУ СКР по ХМАО сказано, что предприятие задолжало сотруднику оплату за три месяца.
«Руководитель организации, осуществляющей транспортные услуги, в период с октября по декабрь 2022 года не выплатил работнику заработную плату в размере более 50 тысяч рублей. После вмешательства правоохранительных органов задолженность была погашена в полном объеме», — указано в публикации.
В ходе проверки силовики выявили еще несколько случаев нарушения трудовых прав. Правоохранительные органы проводят расследование, контролируя, чтобы все работники компании получили зарплату в полном объеме.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники окружного управления капитального строительства ХМАО пожаловались в прокуратуру из-за невыплаты премий. Их жалобу перенаправили в трудовую инспекцию для дальнейшего разбирательства.
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