На руководство УКС ХМАО подали в суд из-за зарплаты

Суд по невыплате надбавок и премий состоится в марте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО на руководство окружного управления капитального строительства подали в суд из-за невыплаты надбавок за интенсивную работу и некоторых премий. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«После прихода нового руководителя Александра Касьянова некоторым сотрудникам УКС перестали выплачивать премии за интенсивную работу. Не выплачивают также командировочные и еще ряд надбавок, что в итоге сказалось на общей премии и отпускных. Сотрудники, не найдя понимания у директора УКС, пошли со своей проблемой в прокуратуру и трудовую инспекцию. В итоге сейчас это все обернулось судебными разбирательствами», — сообщил собеседник.

В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что к ним обращались сотрудники окружного управления капитального строительства. Их жалобу перенаправили в трудовую инспекцию для дальнейшего разбирательства. Связаться с трудовой инспекцией на момент публикации не удалось. В пресс-службе ведомства никто не ответил на телефонный звонок.

Между тем, на сайте районного суда Ханты-Мансийска на середину марта назначено заседание суда, где ответчиком выступает окружной УКС. Разбирательство касается споров по заработной плате. «Категория дела: споры, возникающие из трудовых отношений. Дела об оплате труда, о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат и компенсации за задержку их выплаты», — указано на сайте суда.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в управление капитального строительства по ХМАО. Дозвониться до руководства учреждения не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. В адрес УКС был направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС ХМАО удалось решить проблемы, едва не стоившие ему карьеры. Александр Касьянов, несмотря на наличие дисквалификации из-за налоговых задолженностей, смог добиться официальной регистрации в качестве руководителя учреждения.