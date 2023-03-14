Фонд Путина восстановит памятники в новых регионах

Из резервного фонда президента РФ Владимира Путина выделят деньги на проведение работ по восстановлению памятников и мемориалов, а также создание исторических парков «Россия — Моя история». Соответствующее распоряжение подписал лично президент страны.
«Владимир Путин подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда президента РФ на создание, установку и проведение реставрационных работ монументов (мемориалов) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — написал российский журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что данные мероприятия также будут проводиться в Москве. Новые памятники и мемориалы будут посвящены героям Великой Отечественной войны, проявивших самоотверженность.
Исторические парки «Россия — Моя история» планируется создать на территории Луганска и Мелитополя. Это самый масштабный экспозиционный проект в стране. Главная их особенность будет заключаться в том, что все экспонаты будут находиться в открытом доступе и все их можно будет потрогать. В настоящий момент подобные исторические парки также создаются на территории Сибири и Дальнего Востока. Все они объединяют страну общим прошлым.
Из резервного фонда президента РФ Владимира Путина выделят деньги на проведение работ по восстановлению памятников и мемориалов, а также создание исторических парков «Россия — Моя история». Соответствующее распоряжение подписал лично президент страны. «Владимир Путин подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда президента РФ на создание, установку и проведение реставрационных работ монументов (мемориалов) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — написал российский журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что данные мероприятия также будут проводиться в Москве. Новые памятники и мемориалы будут посвящены героям Великой Отечественной войны, проявивших самоотверженность. Исторические парки «Россия — Моя история» планируется создать на территории Луганска и Мелитополя. Это самый масштабный экспозиционный проект в стране. Главная их особенность будет заключаться в том, что все экспонаты будут находиться в открытом доступе и все их можно будет потрогать. В настоящий момент подобные исторические парки также создаются на территории Сибири и Дальнего Востока. Все они объединяют страну общим прошлым. Ранее в ЛНР открыли восстановленный памятник князю Игорю. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что открыть памятник удалось руководству России. Также 8 сентября 2022 года прошло открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР. Донбасс вошел в состав России по итогам референдума. Россия помогает восстановить новые территории.