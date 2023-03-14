Фонд Путина восстановит памятники в новых регионах

14 марта 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выделит из своего фонда деньги на создание памятников, мемориалов и исторических парков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Из резервного фонда президента РФ Владимира Путина выделят деньги на проведение работ по восстановлению памятников и мемориалов, а также создание исторических парков «Россия — Моя история». Соответствующее распоряжение подписал лично президент страны. «Владимир Путин подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда президента РФ на создание, установку и проведение реставрационных работ монументов (мемориалов) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — написал российский журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что данные мероприятия также будут проводиться в Москве. Новые памятники и мемориалы будут посвящены героям Великой Отечественной войны, проявивших самоотверженность. Исторические парки «Россия — Моя история» планируется создать на территории Луганска и Мелитополя. Это самый масштабный экспозиционный проект в стране. Главная их особенность будет заключаться в том, что все экспонаты будут находиться в открытом доступе и все их можно будет потрогать. В настоящий момент подобные исторические парки также создаются на территории Сибири и Дальнего Востока. Все они объединяют страну общим прошлым. Ранее в ЛНР открыли восстановленный памятник князю Игорю. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что открыть памятник удалось руководству России. Также 8 сентября 2022 года прошло открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР. Донбасс вошел в состав России по итогам референдума. Россия помогает восстановить новые территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из резервного фонда президента РФ Владимира Путина выделят деньги на проведение работ по восстановлению памятников и мемориалов, а также создание исторических парков «Россия — Моя история». Соответствующее распоряжение подписал лично президент страны. «Владимир Путин подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда президента РФ на создание, установку и проведение реставрационных работ монументов (мемориалов) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — написал российский журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что данные мероприятия также будут проводиться в Москве. Новые памятники и мемориалы будут посвящены героям Великой Отечественной войны, проявивших самоотверженность. Исторические парки «Россия — Моя история» планируется создать на территории Луганска и Мелитополя. Это самый масштабный экспозиционный проект в стране. Главная их особенность будет заключаться в том, что все экспонаты будут находиться в открытом доступе и все их можно будет потрогать. В настоящий момент подобные исторические парки также создаются на территории Сибири и Дальнего Востока. Все они объединяют страну общим прошлым. Ранее в ЛНР открыли восстановленный памятник князю Игорю. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что открыть памятник удалось руководству России. Также 8 сентября 2022 года прошло открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР. Донбасс вошел в состав России по итогам референдума. Россия помогает восстановить новые территории.