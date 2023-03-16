Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями России

16 марта 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Леонид Слукций посчитал обещание Польши передать истребители Украине «дешевым русофобским жестом» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польские истребители, которые президент Анжей Дуда пообещал передать Украине, являются «законными целями» российской армии, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Решение о поставках вооружения политик назвал «дешевым русофобским жестом». «Ну что ж, своим решением Дуда еще больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. По его мнению, передача Польшей истребителей на Украину рассчитана на то, что Вашингтон и Брюссель также отправят Киеву бомбардировщики F-16. Слуцкий считает, что «дешевый русофобский жест» вряд ли повлияет на поставки западных истребителей. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29.

Польские истребители, которые президент Анжей Дуда пообещал передать Украине, являются «законными целями» российской армии, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Решение о поставках вооружения политик назвал «дешевым русофобским жестом». «Ну что ж, своим решением Дуда еще больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. По его мнению, передача Польшей истребителей на Украину рассчитана на то, что Вашингтон и Брюссель также отправят Киеву бомбардировщики F-16. Слуцкий считает, что «дешевый русофобский жест» вряд ли повлияет на поставки западных истребителей. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29.