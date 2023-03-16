16 марта 2023

Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями России

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, авиациия, stock, ф16, f16
Леонид Слукций посчитал обещание Польши передать истребители Украине «дешевым русофобским жестом» Фото:

Польские истребители, которые президент Анжей Дуда пообещал передать Украине, являются «законными целями» российской армии, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Решение о поставках вооружения политик назвал «дешевым русофобским жестом».

«Ну что ж, своим решением Дуда еще больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале.

По его мнению, передача Польшей истребителей на Украину рассчитана на то, что Вашингтон и Брюссель также отправят Киеву бомбардировщики F-16. Слуцкий считает, что «дешевый русофобский жест» вряд ли повлияет на поставки западных истребителей.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29.

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Польские истребители, которые президент Анжей Дуда пообещал передать Украине, являются «законными целями» российской армии, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Решение о поставках вооружения политик назвал «дешевым русофобским жестом». «Ну что ж, своим решением Дуда еще больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы — они уже стали законными целями для российских ВКС», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. По его мнению, передача Польшей истребителей на Украину рассчитана на то, что Вашингтон и Брюссель также отправят Киеву бомбардировщики F-16. Слуцкий считает, что «дешевый русофобский жест» вряд ли повлияет на поставки западных истребителей. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов. Он отметил, что в запасе Польши сейчас находится более десяти экземпляров МиГ-29.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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