17 марта 2023

Губернатор Текслер выступил со специальным обращением к жителям Челябинской области

Алексей Текслер поздравил челябинцев с годовщиной присоединения Крыма к РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заседании Координационного Совета по вопросам экологии. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер отметил, что Челябинской области удалось наладить взаимодействие с Крымом по разным направлениям Фото:
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Крым вернулся в состав России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Он отметил, что региону удалось наладить дружеские и деловые связи с Крымом.

«В 2014 году жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, продемонстрировали мужество и решительность, неизменное стремление оставаться частью Русского мира. За прошедшее время Челябинская область выстроила крепкие дружеские и деловые связи с республикой Крым и Севастополем. Уверен, что это сотрудничество будет развиваться и дальше, принося реальную пользу жителям наших регионов», — сказал губернатор Текслер.

Он считает, что новые регионы, которые вошли в состав России в 2022 году, интегрируются также успешно, как Крым. Текслер пожелал всем мира, счастья и процветания.

В Челябинске, как и по всей России, в субботу состоится празднование присоединения Крыма к РФ. Концерт «Крымская весна» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Вход свободный.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Он отметил, что региону удалось наладить дружеские и деловые связи с Крымом. «В 2014 году жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, продемонстрировали мужество и решительность, неизменное стремление оставаться частью Русского мира. За прошедшее время Челябинская область выстроила крепкие дружеские и деловые связи с республикой Крым и Севастополем. Уверен, что это сотрудничество будет развиваться и дальше, принося реальную пользу жителям наших регионов», — сказал губернатор Текслер. Он считает, что новые регионы, которые вошли в состав России в 2022 году, интегрируются также успешно, как Крым. Текслер пожелал всем мира, счастья и процветания. В Челябинске, как и по всей России, в субботу состоится празднование присоединения Крыма к РФ. Концерт «Крымская весна» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Вход свободный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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