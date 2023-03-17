Губернатор Текслер выступил со специальным обращением к жителям Челябинской области

Алексей Текслер поздравил челябинцев с годовщиной присоединения Крыма к РФ

Алексей Текслер отметил, что Челябинской области удалось наладить взаимодействие с Крымом по разным направлениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Он отметил, что региону удалось наладить дружеские и деловые связи с Крымом.

«В 2014 году жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, продемонстрировали мужество и решительность, неизменное стремление оставаться частью Русского мира. За прошедшее время Челябинская область выстроила крепкие дружеские и деловые связи с республикой Крым и Севастополем. Уверен, что это сотрудничество будет развиваться и дальше, принося реальную пользу жителям наших регионов», — сказал губернатор Текслер.

Он считает, что новые регионы, которые вошли в состав России в 2022 году, интегрируются также успешно, как Крым. Текслер пожелал всем мира, счастья и процветания.

В Челябинске, как и по всей России, в субботу состоится празднование присоединения Крыма к РФ. Концерт «Крымская весна» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Вход свободный.