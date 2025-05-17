Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем вырос на 80%

В мае 2025 года жители Челябинска резко наращивали международные грузоперевозки, особенно в направлении Китая и Грузии. Об этом URA.RU сообщает сервис «Авито Услуги».
"Спрос на логистику между Челябинском и Китаем в мае вырос на 80% по сравнению с прошлым годом. Рост связан расширением торговых связей и потребностью в доставке как личных, так и коммерческих грузов", — рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги».
Также значительный интерес у челябинцев за последний месяц вызвало направление между Челябинском и Грузией. Спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился на 25%.
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