17 мая 2025

Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем вырос на 80%

© Служба новостей «URA.RU»
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Зафиксирован логистический бум между Челябинском и Китаем
Зафиксирован логистический бум между Челябинском и Китаем Фото:

В мае 2025 года жители Челябинска резко наращивали международные грузоперевозки, особенно в направлении Китая и Грузии. Об этом URA.RU сообщает сервис «Авито Услуги».

"Спрос на логистику между Челябинском и Китаем в мае вырос на 80% по сравнению с прошлым годом. Рост связан расширением торговых связей и потребностью в доставке как личных, так и коммерческих грузов", — рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги».

Также значительный интерес у челябинцев за последний месяц вызвало направление между Челябинском и Грузией. Спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился на 25%.

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В мае 2025 года жители Челябинска резко наращивали международные грузоперевозки, особенно в направлении Китая и Грузии. Об этом URA.RU сообщает сервис «Авито Услуги». "Спрос на логистику между Челябинском и Китаем в мае вырос на 80% по сравнению с прошлым годом. Рост связан расширением торговых связей и потребностью в доставке как личных, так и коммерческих грузов", — рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». Также значительный интерес у челябинцев за последний месяц вызвало направление между Челябинском и Грузией. Спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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