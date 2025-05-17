На «Ночь музеев» на Аркаим приехало более тысячи человек из трех регионов

Более тысячи человек из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей посетили «Ночь музеев» в заповеднике «Аркаим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе историко-археологического заповедника.
"В «Ночь музеев» Аркаим посетили тысячи туристов из трех областей. Несмотря на разлив реки Караганки, который перекрыл проезд, все запланированные мероприятия состоялись", — рассказал URA.RU начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.
Туристы участвовали в экскурсиях по новой выставке «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», слушали джаз-концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко» и стали зрителями иммерсивного перформанса.
Также гостям показали мельницу, которая на сегодняшний день остается единственной в регионе «голландкой» с шатровым механизмом. Завершилась ночь неформальным общением с сотрудниками музея.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!