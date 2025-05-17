17 мая 2025

На «Ночь музеев» на Аркаим приехало более тысячи человек из трех регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гости заповедника посетили экскурсии и побывали на выставках
Гости заповедника посетили экскурсии и побывали на выставках Фото:

Более тысячи человек из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей посетили «Ночь музеев» в заповеднике «Аркаим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе историко-археологического заповедника. 

"В «Ночь музеев» Аркаим посетили тысячи туристов из трех областей. Несмотря на разлив реки Караганки, который перекрыл проезд, все запланированные мероприятия состоялись", — рассказал URA.RU начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.

Туристы участвовали в экскурсиях по новой выставке «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», слушали джаз-концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко» и стали зрителями иммерсивного перформанса.

Также гостям показали мельницу, которая на сегодняшний день остается единственной в регионе «голландкой» с шатровым механизмом. Завершилась ночь неформальным общением с сотрудниками музея.

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Более тысячи человек из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей посетили «Ночь музеев» в заповеднике «Аркаим». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе историко-археологического заповедника.  "В «Ночь музеев» Аркаим посетили тысячи туристов из трех областей. Несмотря на разлив реки Караганки, который перекрыл проезд, все запланированные мероприятия состоялись", — рассказал URA.RU начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» Антон Бубнов. Туристы участвовали в экскурсиях по новой выставке «Иткуль. Искусство зауральских металлургов», слушали джаз-концерт «Уральского диксиленда Игоря Бурко» и стали зрителями иммерсивного перформанса. Также гостям показали мельницу, которая на сегодняшний день остается единственной в регионе «голландкой» с шатровым механизмом. Завершилась ночь неформальным общением с сотрудниками музея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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