18 мая 2025

Жители челябинских поселков потребовали ремонт дороги для школьного автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный автобус с трудом преодолевает рытвины и ямы
Школьный автобус с трудом преодолевает рытвины и ямы Фото:

Жители нескольких деревень Уйского района потребовали отремонтировать грунтовую дорогу, по которой ежедневно курсирует школьный автобус. Транспорт с трудом преодолевает рытвины и ямы, а после дождя рискует надолго застрять в грязи.

"Дорога Магадеево – Аминево в Уйском районе длиной 12 км. Каждый день этот путь проделывает наш школьный автобус, который после дождей не может проехать из-за глубоких рытвин и ям", — рассказывает Венера М. в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте". Сельчане требуют выровнять дорогу.

Местная жительница рассказала, что сама сопровождает школьников в соседнюю деревню, всего здесь ездят учиться девять человек. Сама деревня небольшая, здесь живет около ста человек, но любой выезд ко врачу или на учебу сопровождается подобными проблемами.

В пресс-службе регионального миндора оперативно отреагировали на просьбу сельчан. Там заявили, что на дороге уже до конца недели проведут грейдирование.

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Жители нескольких деревень Уйского района потребовали отремонтировать грунтовую дорогу, по которой ежедневно курсирует школьный автобус. Транспорт с трудом преодолевает рытвины и ямы, а после дождя рискует надолго застрять в грязи. "Дорога Магадеево – Аминево в Уйском районе длиной 12 км. Каждый день этот путь проделывает наш школьный автобус, который после дождей не может проехать из-за глубоких рытвин и ям", — рассказывает Венера М. в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте". Сельчане требуют выровнять дорогу. Местная жительница рассказала, что сама сопровождает школьников в соседнюю деревню, всего здесь ездят учиться девять человек. Сама деревня небольшая, здесь живет около ста человек, но любой выезд ко врачу или на учебу сопровождается подобными проблемами. В пресс-службе регионального миндора оперативно отреагировали на просьбу сельчан. Там заявили, что на дороге уже до конца недели проведут грейдирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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