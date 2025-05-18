Жители челябинских поселков потребовали ремонт дороги для школьного автобуса

Жители нескольких деревень Уйского района потребовали отремонтировать грунтовую дорогу, по которой ежедневно курсирует школьный автобус. Транспорт с трудом преодолевает рытвины и ямы, а после дождя рискует надолго застрять в грязи.
"Дорога Магадеево – Аминево в Уйском районе длиной 12 км. Каждый день этот путь проделывает наш школьный автобус, который после дождей не может проехать из-за глубоких рытвин и ям", — рассказывает Венера М. в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте". Сельчане требуют выровнять дорогу.
Местная жительница рассказала, что сама сопровождает школьников в соседнюю деревню, всего здесь ездят учиться девять человек. Сама деревня небольшая, здесь живет около ста человек, но любой выезд ко врачу или на учебу сопровождается подобными проблемами.
В пресс-службе регионального миндора оперативно отреагировали на просьбу сельчан. Там заявили, что на дороге уже до конца недели проведут грейдирование.
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