18 мая 2025

Глава Челябинска Лошкин требует огораживать дома, где затягивается расселение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийные дома в Челябинске, где расселение затягивается, нужно обносить забором, говорит Лошкин
Аварийные дома в Челябинске, где расселение затягивается, нужно обносить забором, говорит Лошкин Фото:

Дома в Челябинске, в которых по какой-либо причине затягивается процесс расселения, необходимо огораживать забором. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.  

«Давайте возьмем за правило: если по какой-то причине затягивается процесс расселения дома, то мы огораживаем этот объект», — отметил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Сейчас в Челябинске затягивается процесс расселения дома по улице Стройгородок, 2 из-за одной квартиры, владелец которой умер, а наследник находится в Перми. Дом временно решено обнести забором. 

Что касается других объектов, то дом на Колхозной, 29 расселили в марте, сейчас идет вынос газопровода. «Дом на Челябинского рабочего, 5 должны расселить в 2026-2027 году. 108 помещений принадлежат гражданам. До этого дома в очереди 27 домов, 25 уже расселяют», — отметил заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дома в Челябинске, в которых по какой-либо причине затягивается процесс расселения, необходимо огораживать забором. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.   «Давайте возьмем за правило: если по какой-то причине затягивается процесс расселения дома, то мы огораживаем этот объект», — отметил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Сейчас в Челябинске затягивается процесс расселения дома по улице Стройгородок, 2 из-за одной квартиры, владелец которой умер, а наследник находится в Перми. Дом временно решено обнести забором.  Что касается других объектов, то дом на Колхозной, 29 расселили в марте, сейчас идет вынос газопровода. «Дом на Челябинского рабочего, 5 должны расселить в 2026-2027 году. 108 помещений принадлежат гражданам. До этого дома в очереди 27 домов, 25 уже расселяют», — отметил заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...