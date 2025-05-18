Глава Челябинска Лошкин требует огораживать дома, где затягивается расселение

Дома в Челябинске, в которых по какой-либо причине затягивается процесс расселения, необходимо огораживать забором. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Давайте возьмем за правило: если по какой-то причине затягивается процесс расселения дома, то мы огораживаем этот объект», — отметил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Сейчас в Челябинске затягивается процесс расселения дома по улице Стройгородок, 2 из-за одной квартиры, владелец которой умер, а наследник находится в Перми. Дом временно решено обнести забором.
Что касается других объектов, то дом на Колхозной, 29 расселили в марте, сейчас идет вынос газопровода. «Дом на Челябинского рабочего, 5 должны расселить в 2026-2027 году. 108 помещений принадлежат гражданам. До этого дома в очереди 27 домов, 25 уже расселяют», — отметил заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!