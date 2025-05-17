17 мая 2025

Пропавшая в Челябинске девочка найдена живой

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10-летнюю школьницу искали два дня
10-летнюю школьницу искали два дня Фото:

Пропавшая два дня назад в Челябинске в Металлургическом районе 10-летния школьница найдена. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Девочка найдена, жива. С ней все в порядке»,- отмечают в группе «отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте». 

Девочка ушла из дома 17 мая. Она была одета в белую кофту, бежевого цвета джинсы и черно-белые кроссовки.

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Пропавшая два дня назад в Челябинске в Металлургическом районе 10-летния школьница найдена. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Девочка найдена, жива. С ней все в порядке»,- отмечают в группе «отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».  Девочка ушла из дома 17 мая. Она была одета в белую кофту, бежевого цвета джинсы и черно-белые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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