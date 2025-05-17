Пропавшая в Челябинске девочка найдена живой

10-летнюю школьницу искали два дня
Пропавшая два дня назад в Челябинске в Металлургическом районе 10-летния школьница найдена. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Девочка найдена, жива. С ней все в порядке»,- отмечают в группе «отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».
Девочка ушла из дома 17 мая. Она была одета в белую кофту, бежевого цвета джинсы и черно-белые кроссовки.
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