В Челябинской области на продажу выставили арестованные пистолеты и винтовки

В Челябинской области путем открытых аукционов реализуется огнестрельное оружие. Так, жителям региона предлагают приобрести арестованные пистолеты и винтовки. Соответствующие лоты появились на сайте «Торги России».
«Нарезной охотничий карабин ORSIS 120, калибр 308WIN. Текущая цена 153 тысяч 900 рублей. Закрытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Секция торгов: Банкротство. Информация о должнике: Дергалев Дмитрий Иванович», — отмечается на сайте торгов.
Также на электронной площадке заявлена продажа пистолета Grand Power за 90 тысяч рублей. Еще один лот, Grand Power T12-FM2 калибра 10x28, реализуется за 48 тысяч 600 рублей. А охотничье гладкоствольное ружье марки МР-155 анонсировано с начальной ценой в 43 тысячи 67 рублей.
Все реализуемое имущество ранее принадлежало физическим лицам. На сайте объявлен прием соответствующих заявок для участия в торгах.
Как сообщало URA.RU, ранее были выставлены на торги пять самых дорогих арестованных автомобилей Челябинской области. Это Mercedes-Benz GLE 350, EXEED VX, KIA Optima, Toyota Hilux и Mercedes-Benz GL500.
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