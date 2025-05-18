18 мая 2025
17 мая 2025

В Челябинской области на продажу выставили арестованные пистолеты и винтовки

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие должников-банкротов планируется реализовать на торгах
Оружие должников-банкротов планируется реализовать на торгах Фото:

В Челябинской области путем открытых аукционов реализуется огнестрельное оружие. Так, жителям региона предлагают приобрести арестованные пистолеты и винтовки. Соответствующие лоты появились на сайте «Торги России».

«Нарезной охотничий карабин ORSIS 120, калибр 308WIN. Текущая цена 153 тысяч 900 рублей. Закрытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Секция торгов: Банкротство. Информация о должнике: Дергалев Дмитрий Иванович», — отмечается на сайте торгов.

Также на электронной площадке заявлена продажа пистолета Grand Power за 90 тысяч рублей. Еще один лот, Grand Power T12-FM2 калибра 10x28, реализуется за 48 тысяч 600 рублей. А охотничье гладкоствольное ружье марки МР-155 анонсировано с начальной ценой в 43 тысячи 67 рублей.

Все реализуемое имущество ранее принадлежало физическим лицам. На сайте объявлен прием соответствующих заявок для участия в торгах.

Как сообщало URA.RU, ранее были выставлены на торги пять самых дорогих арестованных автомобилей Челябинской области. Это Mercedes-Benz GLE 350, EXEED VX, KIA Optima, Toyota Hilux и Mercedes-Benz GL500.

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В Челябинской области путем открытых аукционов реализуется огнестрельное оружие. Так, жителям региона предлагают приобрести арестованные пистолеты и винтовки. Соответствующие лоты появились на сайте «Торги России». «Нарезной охотничий карабин ORSIS 120, калибр 308WIN. Текущая цена 153 тысяч 900 рублей. Закрытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Секция торгов: Банкротство. Информация о должнике: Дергалев Дмитрий Иванович», — отмечается на сайте торгов. Также на электронной площадке заявлена продажа пистолета Grand Power за 90 тысяч рублей. Еще один лот, Grand Power T12-FM2 калибра 10x28, реализуется за 48 тысяч 600 рублей. А охотничье гладкоствольное ружье марки МР-155 анонсировано с начальной ценой в 43 тысячи 67 рублей. Все реализуемое имущество ранее принадлежало физическим лицам. На сайте объявлен прием соответствующих заявок для участия в торгах. Как сообщало URA.RU, ранее были выставлены на торги пять самых дорогих арестованных автомобилей Челябинской области. Это Mercedes-Benz GLE 350, EXEED VX, KIA Optima, Toyota Hilux и Mercedes-Benz GL500.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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