18 мая 2025

Лошкин потребовал провести в Челябинске последние звонки без инцидентов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие по случаю окончания школы должно пройти без ЧП
Мероприятие по случаю окончания школы должно пройти без ЧП Фото:

Последние звонки в Челябинске должны пройти без инцидентов. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«Что касается последних звонков, то отработайте все меры безопасности. Инцидентов никаких быть не должно», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В этом году в Челябинске последние звонки пройдут 23 и 24 мая. 

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Последние звонки в Челябинске должны пройти без инцидентов. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.  «Что касается последних звонков, то отработайте все меры безопасности. Инцидентов никаких быть не должно», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В этом году в Челябинске последние звонки пройдут 23 и 24 мая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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