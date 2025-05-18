Лошкин потребовал провести в Челябинске последние звонки без инцидентов

Мероприятие по случаю окончания школы должно пройти без ЧП
Последние звонки в Челябинске должны пройти без инцидентов. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Что касается последних звонков, то отработайте все меры безопасности. Инцидентов никаких быть не должно», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В этом году в Челябинске последние звонки пройдут 23 и 24 мая.
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