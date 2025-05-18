В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) на лесные поляны вылезли гадюки. Как посоветовали в пресс-службе парка, при встрече со змеями лучше избегать агрессивного поведения.
«На Зигальге в разгаре сезон гадюк. Проснувшиеся змеи охотятся и греются на солнце», — сообщили в офисе парка.
Гадюки могут укусить лишь в случае неосторожного контакта. Инциденты происходили, когда путешественники наступали на змею или пытались схватить ее в руки.
Специалисты подчеркнули, что несмотря на репутацию, гадюки обычно пугаются людей и стараются уползти от них. Экологи призвали туристов не приближаться к змеям. При встрече сотрудники рекомендовали гостям парка не паниковать и спокойно покинуть место встречи. Сохранение дистанции поможет избежать неприятностей.
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