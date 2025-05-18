18 мая 2025

В челябинском нацпарке на поляны вылезли гадюки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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При встрече с гадюкой туристам рекомендовали осторожно ретироваться
При встрече с гадюкой туристам рекомендовали осторожно ретироваться Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) на лесные поляны вылезли гадюки. Как посоветовали в пресс-службе парка, при встрече со змеями лучше избегать агрессивного поведения.

«На Зигальге в разгаре сезон гадюк. Проснувшиеся змеи охотятся и греются на солнце», — сообщили в офисе парка.

Гадюки могут укусить лишь в случае неосторожного контакта. Инциденты происходили, когда путешественники наступали на змею или пытались схватить ее в руки.

Специалисты подчеркнули, что несмотря на репутацию, гадюки обычно пугаются людей и стараются уползти от них. Экологи призвали туристов не приближаться к змеям. При встрече сотрудники рекомендовали гостям парка не паниковать и спокойно покинуть место встречи. Сохранение дистанции поможет избежать неприятностей.

Весной змеи Зигальги стали выползать греться на солнце
Весной змеи Зигальги стали выползать греться на солнце
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) на лесные поляны вылезли гадюки. Как посоветовали в пресс-службе парка, при встрече со змеями лучше избегать агрессивного поведения. «На Зигальге в разгаре сезон гадюк. Проснувшиеся змеи охотятся и греются на солнце», — сообщили в офисе парка. Гадюки могут укусить лишь в случае неосторожного контакта. Инциденты происходили, когда путешественники наступали на змею или пытались схватить ее в руки. Специалисты подчеркнули, что несмотря на репутацию, гадюки обычно пугаются людей и стараются уползти от них. Экологи призвали туристов не приближаться к змеям. При встрече сотрудники рекомендовали гостям парка не паниковать и спокойно покинуть место встречи. Сохранение дистанции поможет избежать неприятностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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