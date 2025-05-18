Депутат Госдумы от Челябинской области подняла важные вопросы с главой МВД РФ

Депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова встретилась с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Темой обсуждения стали вопросы социальной политики и защиты прав граждан. Об этом она сообщила 18 мая в своем telegram-канале.
«Мы говорили о том, как важно укреплять диалог между властью, правоохранительными органами и гражданами. Только совместные усилия помогут создать условия для безопасной, комфортной и справедливой жизни каждого человека», — уточнила Лантратова.
Особое внимание, по словам депутата, в ходе диалога было уделено вопросам защиты прав граждан и совершенствованию механизмов взаимодействия МВД с общественными организациями, правозащитными структурами и НКО. Лантратова выразила уверенность, что только сообща возможно добиться реальных результатов, а также поблагодарила министра Колокольцева за конструктивный диалог и готовность решать важные вопросы.
Как сообщало URA.RU ранее, Яна Лантратова помогла семьям троих военнослужащих из Курганской области, ошибочно признанных дезертирами, восстановить справедливость. Вопрос был решен благодаря депутатскому запросу в адрес замминистра обороны Виктора Горемыкина.
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