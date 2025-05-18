18 мая 2025
17 мая 2025

Депутат Госдумы от Челябинской области подняла важные вопросы с главой МВД РФ

Депутат Госдумы Лантратова встретилась с главой МВД Колокольцевым
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова обсудила вопросы гражданского общества с главой МВД России
Лантратова обсудила вопросы гражданского общества с главой МВД России Фото:

Депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова встретилась с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Темой обсуждения стали вопросы социальной политики и защиты прав граждан. Об этом она сообщила 18 мая в своем telegram-канале.

«Мы говорили о том, как важно укреплять диалог между властью, правоохранительными органами и гражданами. Только совместные усилия помогут создать условия для безопасной, комфортной и справедливой жизни каждого человека», — уточнила Лантратова.

Особое внимание, по словам депутата, в ходе диалога было уделено вопросам защиты прав граждан и совершенствованию механизмов взаимодействия МВД с общественными организациями, правозащитными структурами и НКО. Лантратова выразила уверенность, что только сообща возможно добиться реальных результатов, а также поблагодарила министра Колокольцева за конструктивный диалог и готовность решать важные вопросы.

Как сообщало URA.RU ранее, Яна Лантратова помогла семьям троих военнослужащих из Курганской области, ошибочно признанных дезертирами, восстановить справедливость. Вопрос был решен благодаря депутатскому запросу в адрес замминистра обороны Виктора Горемыкина.

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Депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова встретилась с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Темой обсуждения стали вопросы социальной политики и защиты прав граждан. Об этом она сообщила 18 мая в своем telegram-канале. «Мы говорили о том, как важно укреплять диалог между властью, правоохранительными органами и гражданами. Только совместные усилия помогут создать условия для безопасной, комфортной и справедливой жизни каждого человека», — уточнила Лантратова. Особое внимание, по словам депутата, в ходе диалога было уделено вопросам защиты прав граждан и совершенствованию механизмов взаимодействия МВД с общественными организациями, правозащитными структурами и НКО. Лантратова выразила уверенность, что только сообща возможно добиться реальных результатов, а также поблагодарила министра Колокольцева за конструктивный диалог и готовность решать важные вопросы. Как сообщало URA.RU ранее, Яна Лантратова помогла семьям троих военнослужащих из Курганской области, ошибочно признанных дезертирами, восстановить справедливость. Вопрос был решен благодаря депутатскому запросу в адрес замминистра обороны Виктора Горемыкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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