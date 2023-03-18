В Перми ищут подрядчика для ремонта исторического здания, где работал Аркадий Гайдар

Максимальная цена контракта — почти пять млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми объявлен аукцион на проведение работ по ремонту и реставрации здания на улице Сибирской, 8. Здесь ранее находилась редакция газеты «Звезда», в которой работали писатель Аркадий Гайдар, журналист Савватий Гинц и краевед Борис Назаровский. Закупка размещена сайте сервиса ЕИС «Закупки».

«Выполнение работ по ремонту, реставрации <…> объекта культурного наследия регионального значения „Здание, где находилась редакция областной газеты ‚Звезда‘, в которой работали А.П. Гайдар, С. М. Гинц, Б.Н. Назаровский“. Начальная цена контракта: 4 948 961,61 копейка», — указано в описании.

Подрядчик займется капитальным ремонтом инженерных систем и помещений и здания. Заявки будут приниматься до 28 марта.

Ранее власти Перми разыскивали подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110. Сообщалось, что максимальная цена контракта — 645 млн рублей. Считается, что указанный дом имеет почти столетнюю историю. Он был построен он по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера.