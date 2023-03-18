В Роспотребнадзоре рассказали, что делать свердловчанам при задержке или отмене авиарейса

Свердловский Роспотребнадзор: пассажиры имеют право взыскать штраф с авиакомпании из-за задержки рейса

На протяжении двух дней свердловчане не могут вовремя улететь из Кольцово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пассажиры, чьи рейсы переносят или отменяют по погодным условиям имеют право отказаться от полета, возместить убытки или взыскать штраф с авиакомпании. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области после массовых задержек рейсов в аэропорту Кольцово 18 и 19 марта.

«Пассажиры вправе отказаться от полета и вернуть стоимость билетов, даже если они считаются невозвратными. Также если пассажир из-за отмены или переноса рейса опоздал на заранее оплаченные мероприятия, то он имеет право взыскать убытки с перевозчика», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные дополнительные услуги, такие как хранение багажа и предоставление комнаты матери с ребенком до семи лет. Также пассажира обязаны обеспечить водой, питанием и разместить в гостинице.

В Екатеринбурге с 18 марта начали массово задерживать вылеты самолетов в Москву и Сочи. Воздушные судна не смогли вылететь из-за тумана. 19 марта ситуация только усугубилась. К перечисленным направлениям добавились рейсы в Ереван. Оба дня Уральская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле: ведомство организовало работу мобильной приемной в аэропорту Кольцово и следит за оказанием услуг пассажирам.