19 марта 2023

Рогов нашел способ победить Украину

Рогов предложил создать в России единую школу снайперов для скорейшей победы в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росснайпинг, центр подготовки мобилизованных, подготовка снайперов. Пермь, стрельба, снайпер, чвк, боевое слаживание, штурмовики
В Запорожье предложили создать единую школу снайперов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо создать единую школу снайперов, поскольку работа стрелков в зоне спецоперации сейчас дает России большое преимущество. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Работа снайперов на линии фронта дает нам большое преимущество. Если наши ребята будут обеспечены современными снайперскими комплексами и системами, то это сыграет немаловажную роль в деле скорейшей победы», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он высказал уверенность в том, что России необходимо создавать и развивать единую «снайперскую школу для прохождения обучения». Политик предложил решить этот вопрос на государственном уровне.

Командир группы с позывным «Ярый» в беседе с URA.RU рассказал, что американские наемники на линии фронта избегают столкновений с группой мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Группа мобильных снайперов работает с апреля 2022 года. На их счету сотни ликвидированных украинских боевиков. Ранее стало известно, что добровольческое подразделение «Эспаньола», состоящее из футбольных фанатов, формирует специальный снайперский отряд в зоне СВО, передает МК.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимо создать единую школу снайперов, поскольку работа стрелков в зоне спецоперации сейчас дает России большое преимущество. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Работа снайперов на линии фронта дает нам большое преимущество. Если наши ребята будут обеспечены современными снайперскими комплексами и системами, то это сыграет немаловажную роль в деле скорейшей победы», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он высказал уверенность в том, что России необходимо создавать и развивать единую «снайперскую школу для прохождения обучения». Политик предложил решить этот вопрос на государственном уровне. Командир группы с позывным «Ярый» в беседе с URA.RU рассказал, что американские наемники на линии фронта избегают столкновений с группой мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Группа мобильных снайперов работает с апреля 2022 года. На их счету сотни ликвидированных украинских боевиков. Ранее стало известно, что добровольческое подразделение «Эспаньола», состоящее из футбольных фанатов, формирует специальный снайперский отряд в зоне СВО, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...