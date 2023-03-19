Рогов нашел способ победить Украину

Необходимо создать единую школу снайперов, поскольку работа стрелков в зоне спецоперации сейчас дает России большое преимущество. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Работа снайперов на линии фронта дает нам большое преимущество. Если наши ребята будут обеспечены современными снайперскими комплексами и системами, то это сыграет немаловажную роль в деле скорейшей победы», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он высказал уверенность в том, что России необходимо создавать и развивать единую «снайперскую школу для прохождения обучения». Политик предложил решить этот вопрос на государственном уровне.
Командир группы с позывным «Ярый» в беседе с URA.RU рассказал, что американские наемники на линии фронта избегают столкновений с группой мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Группа мобильных снайперов работает с апреля 2022 года. На их счету сотни ликвидированных украинских боевиков. Ранее стало известно, что добровольческое подразделение «Эспаньола», состоящее из футбольных фанатов, формирует специальный снайперский отряд в зоне СВО, передает МК.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Необходимо создать единую школу снайперов, поскольку работа стрелков в зоне спецоперации сейчас дает России большое преимущество. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Работа снайперов на линии фронта дает нам большое преимущество. Если наши ребята будут обеспечены современными снайперскими комплексами и системами, то это сыграет немаловажную роль в деле скорейшей победы», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он высказал уверенность в том, что России необходимо создавать и развивать единую «снайперскую школу для прохождения обучения». Политик предложил решить этот вопрос на государственном уровне. Командир группы с позывным «Ярый» в беседе с URA.RU рассказал, что американские наемники на линии фронта избегают столкновений с группой мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Группа мобильных снайперов работает с апреля 2022 года. На их счету сотни ликвидированных украинских боевиков. Ранее стало известно, что добровольческое подразделение «Эспаньола», состоящее из футбольных фанатов, формирует специальный снайперский отряд в зоне СВО, передает МК.