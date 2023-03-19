Свердловские власти назвали самые пожароопасные леса региона

Самые пожароопасные леса в Свердловской области расположены в Гаринском, Верхтотурском и Сысертском лесничествах

20 марта 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Свердловские власти составили список самых пожароопасных лесов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Свердловской области утвердили список самых пожароопасных лесов региона. Среди них Нижнетагильское, Сотринское и Сысертское лесничества. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства. «Самые пожароопасные леса в регионе расположены в Гаринском, Верхтотурском, Ивдельском, Нижнетагильском, Сотринском и Сысертском лесничествах. Площадь лесов с преобладанием хвойных пород — 47%, мягколиственных — почти 36%», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что в мае 2022 огнем были охвачены сотни гектаров лесов в Свердловской области. Тогда власти сообщали, что чаще всего леса горят из-за неправильного обращения с огнем.

Власти Свердловской области утвердили список самых пожароопасных лесов региона. Среди них Нижнетагильское, Сотринское и Сысертское лесничества. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства. «Самые пожароопасные леса в регионе расположены в Гаринском, Верхтотурском, Ивдельском, Нижнетагильском, Сотринском и Сысертском лесничествах. Площадь лесов с преобладанием хвойных пород — 47%, мягколиственных — почти 36%», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что в мае 2022 огнем были охвачены сотни гектаров лесов в Свердловской области. Тогда власти сообщали, что чаще всего леса горят из-за неправильного обращения с огнем.