19 марта 2023
18 марта 2023

В Екатеринбурге ФСБ задержала террориста

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, силовики, спецподразделение, спецоперация, спецназ, росн, подразделение альфа
ФСБ задержала мужчину, который поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях Фото:

Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали 21-летнего юношу. Молодого человека обвиняют в терроризме, сообщают СМИ. Свою вину задержанный признал.

«Верх-Исетский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского. Свердловчанина несколько дней назад задержала ФСБ. Мужчину обвиняют в терроризме. Свою вину он признал», — пишет Е1.

По данным следствия, молодой человек увлекался исламом и принял мусульманство. Позже мужчина начал читать проукраинские паблики и решил бороться с Россией и русскими. Свердловчанин расклеивал по Полевскому агитационные листовки, поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях. 14 марта его задержали.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали двух террористов. По данным следствия, задержанные готовили поджог электроподстанции «Панельная».

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Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали 21-летнего юношу. Молодого человека обвиняют в терроризме, сообщают СМИ. Свою вину задержанный признал. «Верх-Исетский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского. Свердловчанина несколько дней назад задержала ФСБ. Мужчину обвиняют в терроризме. Свою вину он признал», — пишет Е1. По данным следствия, молодой человек увлекался исламом и принял мусульманство. Позже мужчина начал читать проукраинские паблики и решил бороться с Россией и русскими. Свердловчанин расклеивал по Полевскому агитационные листовки, поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях. 14 марта его задержали. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали двух террористов. По данным следствия, задержанные готовили поджог электроподстанции «Панельная».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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