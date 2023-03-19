В Екатеринбурге ФСБ задержала террориста

20 марта 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала мужчину, который поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали 21-летнего юношу. Молодого человека обвиняют в терроризме, сообщают СМИ. Свою вину задержанный признал. «Верх-Исетский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского. Свердловчанина несколько дней назад задержала ФСБ. Мужчину обвиняют в терроризме. Свою вину он признал», — пишет Е1. По данным следствия, молодой человек увлекался исламом и принял мусульманство. Позже мужчина начал читать проукраинские паблики и решил бороться с Россией и русскими. Свердловчанин расклеивал по Полевскому агитационные листовки, поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях. 14 марта его задержали. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали двух террористов. По данным следствия, задержанные готовили поджог электроподстанции «Панельная».

Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали 21-летнего юношу. Молодого человека обвиняют в терроризме, сообщают СМИ. Свою вину задержанный признал. «Верх-Исетский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского. Свердловчанина несколько дней назад задержала ФСБ. Мужчину обвиняют в терроризме. Свою вину он признал», — пишет Е1. По данным следствия, молодой человек увлекался исламом и принял мусульманство. Позже мужчина начал читать проукраинские паблики и решил бороться с Россией и русскими. Свердловчанин расклеивал по Полевскому агитационные листовки, поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях. 14 марта его задержали. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали двух террористов. По данным следствия, задержанные готовили поджог электроподстанции «Панельная».