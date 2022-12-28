28 декабря 2022

ФСБ задержала в Екатеринбурге двух террористов, готовивших поджог

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодых людей задержали и готовятся судить Фото:

Бойцы ФСБ задержали двух людей, готовивших поджог электроподстанции «Панельная» в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями дела.

«По данным следствия, некоторое время назад 21-летний Дмитрий (имя изменено) и 22-летний Егор (имя изменено) начали готовиться к поджогу электроподстанции», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. По имеющимся данным, террористы закупили горючие вещества, бутылки и ткани, которые спрятали в одной из квартир.

Инцидент произошел 17 декабря. По данным источника, они были связаны с украинскими спецслужбами. Обоих молодых людей арестовали и готовятся судить.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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Бойцы ФСБ задержали двух людей, готовивших поджог электроподстанции «Панельная» в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями дела. «По данным следствия, некоторое время назад 21-летний Дмитрий (имя изменено) и 22-летний Егор (имя изменено) начали готовиться к поджогу электроподстанции», — говорится в сообщении telegram-канала Baza. По имеющимся данным, террористы закупили горючие вещества, бутылки и ткани, которые спрятали в одной из квартир. Инцидент произошел 17 декабря. По данным источника, они были связаны с украинскими спецслужбами. Обоих молодых людей арестовали и готовятся судить. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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