Россиян приглашают охранять гособъекты в Челябинской области

За подписание контракта жители получат единовременно 195 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Россиян приглашают на военную службу по контракту в Челябинскую область. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу в Уральском военном округе, перед служащими будет стоять задача охранять важные государственные объекты в Озерске.

«Ведется набор на военную службу по контракту ФС ВНГ РФ (Федеральную службу войск нацгвардии — прим. URA.RU) по охране важных государственных объектов в городе Озерск Челябинской области. Требуются кандидаты на сержантскую должность контролера. Рассматриваются, как мужчины, так и женщины», — говорится в объявлении.

После подписания контракта военнослужащий получает единовременную выплату в 195 тысяч рублей и стабильный заработок от 42 тысяч рублей. Плюсом к этому ему полагается целый ряд различных надбавок. В командировке месячный гонорар повышается до 200 тысяч рублей.

Также каждый, кто подпишет контракт, получит ряд социальных льгот и гарантий. Сотрудникам оплачивают отпуск, проезд к месту отдыха и лечения, страховку жизни и здоровья, выплату на приобретение или строительство жилья.

Ранее жителей страны уже приглашали на службу в военную часть Озерска. Тогда кандидатам предлагали двойной оклад: один за должность, второй — за звание.