19 марта 2023

Россиян приглашают охранять гособъекты в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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За подписание контракта жители получат единовременно 195 тысяч рублей Фото:

Россиян приглашают на военную службу по контракту в Челябинскую область. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу в Уральском военном округе, перед служащими будет стоять задача охранять важные государственные объекты в Озерске.

«Ведется набор на военную службу по контракту ФС ВНГ РФ (Федеральную службу войск нацгвардии — прим. URA.RU) по охране важных государственных объектов в городе Озерск Челябинской области. Требуются кандидаты на сержантскую должность контролера. Рассматриваются, как мужчины, так и женщины», — говорится в объявлении.

После подписания контракта военнослужащий получает единовременную выплату в 195 тысяч рублей и стабильный заработок от 42 тысяч рублей. Плюсом к этому ему полагается целый ряд различных надбавок. В командировке месячный гонорар повышается до 200 тысяч рублей.

Также каждый, кто подпишет контракт, получит ряд социальных льгот и гарантий. Сотрудникам оплачивают отпуск, проезд к месту отдыха и лечения, страховку жизни и здоровья, выплату на приобретение или строительство жилья.

Ранее жителей страны уже приглашали на службу в военную часть Озерска. Тогда кандидатам предлагали двойной оклад: один за должность, второй — за звание.

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Россиян приглашают на военную службу по контракту в Челябинскую область. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу в Уральском военном округе, перед служащими будет стоять задача охранять важные государственные объекты в Озерске. «Ведется набор на военную службу по контракту ФС ВНГ РФ (Федеральную службу войск нацгвардии — прим. URA.RU) по охране важных государственных объектов в городе Озерск Челябинской области. Требуются кандидаты на сержантскую должность контролера. Рассматриваются, как мужчины, так и женщины», — говорится в объявлении. После подписания контракта военнослужащий получает единовременную выплату в 195 тысяч рублей и стабильный заработок от 42 тысяч рублей. Плюсом к этому ему полагается целый ряд различных надбавок. В командировке месячный гонорар повышается до 200 тысяч рублей. Также каждый, кто подпишет контракт, получит ряд социальных льгот и гарантий. Сотрудникам оплачивают отпуск, проезд к месту отдыха и лечения, страховку жизни и здоровья, выплату на приобретение или строительство жилья. Ранее жителей страны уже приглашали на службу в военную часть Озерска. Тогда кандидатам предлагали двойной оклад: один за должность, второй — за звание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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