Свердловчанам раскрыли, как правильно выбрать недвижимость в Дубае

Директор по развитию недвижимости: свердловчанам в Дубае нужно перестать мыслить как турист, подбирая себе квартиру

20 марта 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Туристические районы в Дубае не лучшее место для постоянного проживания, считает Шаклеин Фото: Сергей Леонов © URA.RU Жителям Свердловской области рассказали об основных правилах, которых стоит придерживаться при покупке жилья в Дубае (ОАЭ). Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился директор по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин. «В первую очередь нужно перестать думать как турист и понимать для чего ты в Дубае. Переезжая туда с семьей лучше выбрать недвижимость подальше от центра. Чем недвижимость глубже в пустыни, тем больше новых застроек рядом со школами и детскими садами. Туристические районы не лучший вариант для постоянного проживания», — сказал собеседник агентства. Он отметил также, что люди, арендуя квартиру у моря, тратят много времени, чтобы довезти детей до учебных учреждений. «Стоимость квадратного метра здесь такая же, что и в Москве. В среднем 220 тысяч рублей. Обычно районы обустроены бассейнами, фитнес центрами, теннисными кортами и парками», — рассказал Алексей Шаклеин. Ранее URA.RU сообщало, что среди уральцев пользуется популярностью недвижимость в ОАЭ, а именно в Дубае. Спрос вырос до того, что некоторым компаниям приходится открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.

Жителям Свердловской области рассказали об основных правилах, которых стоит придерживаться при покупке жилья в Дубае (ОАЭ). Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился директор по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин. «В первую очередь нужно перестать думать как турист и понимать для чего ты в Дубае. Переезжая туда с семьей лучше выбрать недвижимость подальше от центра. Чем недвижимость глубже в пустыни, тем больше новых застроек рядом со школами и детскими садами. Туристические районы не лучший вариант для постоянного проживания», — сказал собеседник агентства. Он отметил также, что люди, арендуя квартиру у моря, тратят много времени, чтобы довезти детей до учебных учреждений. «Стоимость квадратного метра здесь такая же, что и в Москве. В среднем 220 тысяч рублей. Обычно районы обустроены бассейнами, фитнес центрами, теннисными кортами и парками», — рассказал Алексей Шаклеин. Ранее URA.RU сообщало, что среди уральцев пользуется популярностью недвижимость в ОАЭ, а именно в Дубае. Спрос вырос до того, что некоторым компаниям приходится открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.