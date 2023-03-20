Свердловчанам раскрыли, как правильно выбрать недвижимость в Дубае

Жителям Свердловской области рассказали об основных правилах, которых стоит придерживаться при покупке жилья в Дубае (ОАЭ). Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился директор по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин.
«В первую очередь нужно перестать думать как турист и понимать для чего ты в Дубае. Переезжая туда с семьей лучше выбрать недвижимость подальше от центра. Чем недвижимость глубже в пустыни, тем больше новых застроек рядом со школами и детскими садами. Туристические районы не лучший вариант для постоянного проживания», — сказал собеседник агентства.
Он отметил также, что люди, арендуя квартиру у моря, тратят много времени, чтобы довезти детей до учебных учреждений. «Стоимость квадратного метра здесь такая же, что и в Москве. В среднем 220 тысяч рублей. Обычно районы обустроены бассейнами, фитнес центрами, теннисными кортами и парками», — рассказал Алексей Шаклеин.
Ранее URA.RU сообщало, что среди уральцев пользуется популярностью недвижимость в ОАЭ, а именно в Дубае. Спрос вырос до того, что некоторым компаниям приходится открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.
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