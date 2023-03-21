В элитном челябинском поселке продают землю под коттеджи

22 марта 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Землю в Новом Кременкуле предлагают под коттеджную застройку Фото: Размик Закарян © URA.RU В элитном челябинском поселке продают землю под коттеджи. Об этом информирует популярный сайт объявлений. «Продам земельный участок площадью 14 га (1 400 соток) на берегу озера, в коттеджном поселке „Солнечная Долина-1“, поселок Новый Кременкуль, граничит с поселком Кременкуль, Сосновский район, Челябинская область. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование — под строительство коттеджного поселка (можно изменить). Участок в собственности. Отличное месторасположение. На берегу озера Большой Кременкуль. Рядом с городом. Рядом жилые дома со всеми коммуникациями», — говорится в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что цена участка составляет 41 млн рублей. Также он отметил, что поселок Новый Кременкуль, известный как жилой загородный комплекс «Солнечная долина», расположен в пяти километрах от Челябинска в северо-западном направлении. Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске выставляли на продажу землю также под жилую застройку. Участок на Комсомольском проспекте рядом с «Галактикой развлечений» предлагалось купить за 46 млн рублей.

В элитном челябинском поселке продают землю под коттеджи. Об этом информирует популярный сайт объявлений. «Продам земельный участок площадью 14 га (1 400 соток) на берегу озера, в коттеджном поселке „Солнечная Долина-1“, поселок Новый Кременкуль, граничит с поселком Кременкуль, Сосновский район, Челябинская область. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование — под строительство коттеджного поселка (можно изменить). Участок в собственности. Отличное месторасположение. На берегу озера Большой Кременкуль. Рядом с городом. Рядом жилые дома со всеми коммуникациями», — говорится в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что цена участка составляет 41 млн рублей. Также он отметил, что поселок Новый Кременкуль, известный как жилой загородный комплекс «Солнечная долина», расположен в пяти километрах от Челябинска в северо-западном направлении. Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске выставляли на продажу землю также под жилую застройку. Участок на Комсомольском проспекте рядом с «Галактикой развлечений» предлагалось купить за 46 млн рублей.