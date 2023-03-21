21 марта 2023

В элитном челябинском поселке продают землю под коттеджи

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок
Землю в Новом Кременкуле предлагают под коттеджную застройку Фото:

В элитном челябинском поселке продают землю под коттеджи. Об этом информирует популярный сайт объявлений.

«Продам земельный участок площадью 14 га (1 400 соток) на берегу озера, в коттеджном поселке „Солнечная Долина-1“, поселок Новый Кременкуль, граничит с поселком Кременкуль, Сосновский район, Челябинская область. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование — под строительство коттеджного поселка (можно изменить). Участок в собственности. Отличное месторасположение. На берегу озера Большой Кременкуль. Рядом с городом. Рядом жилые дома со всеми коммуникациями», — говорится в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что цена участка составляет 41 млн рублей. Также он отметил, что поселок Новый Кременкуль, известный как жилой загородный комплекс «Солнечная долина», расположен в пяти километрах от Челябинска в северо-западном направлении.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске выставляли на продажу землю также под жилую застройку. Участок на Комсомольском проспекте рядом с «Галактикой развлечений» предлагалось купить за 46 млн рублей.

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В элитном челябинском поселке продают землю под коттеджи. Об этом информирует популярный сайт объявлений. «Продам земельный участок площадью 14 га (1 400 соток) на берегу озера, в коттеджном поселке „Солнечная Долина-1“, поселок Новый Кременкуль, граничит с поселком Кременкуль, Сосновский район, Челябинская область. Земли населенных пунктов. Разрешенное использование — под строительство коттеджного поселка (можно изменить). Участок в собственности. Отличное месторасположение. На берегу озера Большой Кременкуль. Рядом с городом. Рядом жилые дома со всеми коммуникациями», — говорится в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что цена участка составляет 41 млн рублей. Также он отметил, что поселок Новый Кременкуль, известный как жилой загородный комплекс «Солнечная долина», расположен в пяти километрах от Челябинска в северо-западном направлении. Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске выставляли на продажу землю также под жилую застройку. Участок на Комсомольском проспекте рядом с «Галактикой развлечений» предлагалось купить за 46 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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