В Челябинске в ближайшие три дня будет тепло и ветренно

Весенней распутицы в мегаполисе не избежать, но вода быстро высохнет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погода в Челябинске с 22, 23 и 24 марта будет теплой и ветренной. Об этом сообщает сайт Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайшие три дня, с 22 по 24 марта, днем в Челябинске температура воздуха будет пределах от +6 до +11 градусов, ночью от -2 до -6. Ветер преимущественно юго-западный, от 6 до 11 м/с», — рассказали синоптики.

По их прогнозу, примерно такая же температура установится и на всей территории области: днем от +3 до +12 градусов; ночью в северных районах области от -1 до — 6, в южных районах ночью будет холоднее: до — 11 градусов. Ветер юго-западный и западный, с порывами до 14 м/с.

В Челябинске осадков не ожидается. В горных районах области — небольшой дождь, по утрам местами туманы и гололедица.

Ранее синоптики сообщали, что Челябинскую область со второй декады марта ждут температурные качели и сильный ветер. На прошлой и позапрошлой неделе этот прогноз подтвердился.