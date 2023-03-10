Челябинскую область ждут температурные качели и сильный ветер

11 марта 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни порывы ветра в Челябинске будут достигать 15 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскую область ждут температурные качели и сильный ветер с 11 марта. Об этом сообщает областной Гидрометеоцентр. «Сегодня днем в столице региона выпадут осадки в виде дождя. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +6 градусов, вечером опустится до -5. Днем в Челябинске в субботу, 11 марта, порывы ветра будут достигать 13 м/с», — сообщает сайт областного метеоцентра. В ночь на воскресенье, 12 марта, температура опустится до -12 градусов, днем будет ясно и прохладно: -1…-2 градуса. В понедельник днем потеплеет до +3 градусов, будет облачно, но осадков не ожидается. Также погода будет ветреной, с порывами до 15 м/с. Такая же погода будет и на всей территории области, только в регионе ветер ожидается более умеренным: около 5 м/с. Во вторник, 14 марта, в большинстве районов области выпадет небольшой снег. Ранее, как сообщало URA.RU, челябинцев предупредили о весенних опасностях, таких как падение сосулек и снега с крыш домов, и гололед. Пресс-центр Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) попросил жителей области быть внимательней. В минувшую пятницу, 10 марта, в Челябинской области школьник погиб из-за падения глыбы льда с крыши ФОКа.

Челябинскую область ждут температурные качели и сильный ветер с 11 марта. Об этом сообщает областной Гидрометеоцентр. «Сегодня днем в столице региона выпадут осадки в виде дождя. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +6 градусов, вечером опустится до -5. Днем в Челябинске в субботу, 11 марта, порывы ветра будут достигать 13 м/с», — сообщает сайт областного метеоцентра. В ночь на воскресенье, 12 марта, температура опустится до -12 градусов, днем будет ясно и прохладно: -1…-2 градуса. В понедельник днем потеплеет до +3 градусов, будет облачно, но осадков не ожидается. Также погода будет ветреной, с порывами до 15 м/с. Такая же погода будет и на всей территории области, только в регионе ветер ожидается более умеренным: около 5 м/с. Во вторник, 14 марта, в большинстве районов области выпадет небольшой снег. Ранее, как сообщало URA.RU, челябинцев предупредили о весенних опасностях, таких как падение сосулек и снега с крыш домов, и гололед. Пресс-центр Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) попросил жителей области быть внимательней. В минувшую пятницу, 10 марта, в Челябинской области школьник погиб из-за падения глыбы льда с крыши ФОКа.