Авиарейс из ЯНАО в Тюмень задержан из-за сильного ветра

23 марта 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Рейс из ЯНАО в Тюмень задержится на шесть часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмени задержится на шесть часов из-за сильного ветра. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «В связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживаются вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень. Сильный ветер задерживает вылеты воздушных судов в Новом Уренгое 23.03.2023 в связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживается вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень», — сообщает ведомство. На сайте тюменского аэропорта Рощино также изменилось время прибытия самолета из Нового Уренгоя. «По расписанию — 13:35. Расчетное —19:00», — указано в расписании. Ранее был задержан рейс из Тюмени в Новый Уренгой. Причина — неисправность воздушного судна.

Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмени задержится на шесть часов из-за сильного ветра. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «В связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживаются вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень. Сильный ветер задерживает вылеты воздушных судов в Новом Уренгое 23.03.2023 в связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживается вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень», — сообщает ведомство. На сайте тюменского аэропорта Рощино также изменилось время прибытия самолета из Нового Уренгоя. «По расписанию — 13:35. Расчетное —19:00», — указано в расписании. Ранее был задержан рейс из Тюмени в Новый Уренгой. Причина — неисправность воздушного судна.