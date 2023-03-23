Авиарейс из ЯНАО в Тюмень задержан из-за сильного ветра

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Рейс из ЯНАО в Тюмень задержится на шесть часов Фото:

Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмени задержится на шесть часов из-за сильного ветра. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживаются вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень. Сильный ветер задерживает вылеты воздушных судов в Новом Уренгое 23.03.2023 в связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживается вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень», — сообщает ведомство.

На сайте тюменского аэропорта Рощино также изменилось время прибытия самолета из Нового Уренгоя. «По расписанию — 13:35. Расчетное —19:00», — указано в расписании.

Ранее был задержан рейс из Тюмени в Новый Уренгой. Причина — неисправность воздушного судна.

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Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмени задержится на шесть часов из-за сильного ветра. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «В связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживаются вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень. Сильный ветер задерживает вылеты воздушных судов в Новом Уренгое 23.03.2023 в связи с неблагоприятными условиями в аэропорту Новый Уренгой задерживается вылеты авиарейсов в Новосибирск, Уфу и Тюмень», — сообщает ведомство. На сайте тюменского аэропорта Рощино также изменилось время прибытия самолета из Нового Уренгоя. «По расписанию — 13:35. Расчетное —19:00», — указано в расписании. Ранее был задержан рейс из Тюмени в Новый Уренгой. Причина — неисправность воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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