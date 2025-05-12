12 мая 2025

Десятки миллионов потратят на ремонт домов в двух городах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе и Радужном потратят на капремонт жилых домов около 50 млн рублей
В Мегионе и Радужном потратят на капремонт жилых домов около 50 млн рублей Фото:

В текущем году в Мегионе и Радужном (ХМАО) проведут капитальный ремонт восьми  многоквартирных домов — на эти цели выделено почти 50 млн рублей. Об этом сообщили в «Стройкомплексе Югры».

«В нынешнем году, когда Мегион отметит свое 45-летие, в городе отремонтируют четыре многоквартирных дома. Общая стоимость ремонтных работ составит более 23 млн рублей», — сказано в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

В домах обновят электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и заменят лифты. В Радужном капремонт проведут также в четырех домах: там обновят подвалы, системы отопления и водоснабжения. Бюджет — 26,5 млн рублей.

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В текущем году в Мегионе и Радужном (ХМАО) проведут капитальный ремонт восьми  многоквартирных домов — на эти цели выделено почти 50 млн рублей. Об этом сообщили в «Стройкомплексе Югры». «В нынешнем году, когда Мегион отметит свое 45-летие, в городе отремонтируют четыре многоквартирных дома. Общая стоимость ремонтных работ составит более 23 млн рублей», — сказано в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». В домах обновят электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и заменят лифты. В Радужном капремонт проведут также в четырех домах: там обновят подвалы, системы отопления и водоснабжения. Бюджет — 26,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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