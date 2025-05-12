Десятки миллионов потратят на ремонт домов в двух городах ХМАО

В текущем году в Мегионе и Радужном (ХМАО) проведут капитальный ремонт восьми многоквартирных домов — на эти цели выделено почти 50 млн рублей. Об этом сообщили в «Стройкомплексе Югры».
«В нынешнем году, когда Мегион отметит свое 45-летие, в городе отремонтируют четыре многоквартирных дома. Общая стоимость ремонтных работ составит более 23 млн рублей», — сказано в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
В домах обновят электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и заменят лифты. В Радужном капремонт проведут также в четырех домах: там обновят подвалы, системы отопления и водоснабжения. Бюджет — 26,5 млн рублей.
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