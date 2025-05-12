12 мая 2025

Челябинские школьники вернулись из Бразилии с золотыми медалями

© Служба новостей «URA.RU»
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ММО-59 прошла с 6 по 12 мая в Белу-Оризонти
ММО-59 прошла с 6 по 12 мая в Белу-Оризонти Фото:

Десять российских школьников, включая двух учеников из Магнитогорска (Челябинская область), вернулись с 59-й Международной Менделеевской олимпиады по химии с золотыми медалями. Все участники российской сборной стали победителями.

«Команду собрали из лучших участников Всероссийской олимпиады по химии за 10–11 классы. Челябинскую область представили Андрей Вараксин и Ярослав Косолапов — ученики школы №5 с углублённым изучением математики в Магнитогорске», — сообщают в правительстве РФ. 

Всего в олимпиаде участвовали 192 школьника из разных стран. Из 19 золотых медалей 10 достались россиянам. Остальные награды получили участники из Китая (3), Узбекистана (3), Вьетнама (2) и Венгрии (1).

Соревнования проходили с 6 по 12 мая в бразильском городе Белу-Оризонти. Организаторами выступили химический факультет МГУ и Фонд Андрея Мельниченко (основатель компании «Еврохим») при поддержке ЮНЕСКО.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили наших школьников с победой. Чернышенко назвал золотые медали российских учеников настоящим триумфом.

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Десять российских школьников, включая двух учеников из Магнитогорска (Челябинская область), вернулись с 59-й Международной Менделеевской олимпиады по химии с золотыми медалями. Все участники российской сборной стали победителями. «Команду собрали из лучших участников Всероссийской олимпиады по химии за 10–11 классы. Челябинскую область представили Андрей Вараксин и Ярослав Косолапов — ученики школы №5 с углублённым изучением математики в Магнитогорске», — сообщают в правительстве РФ.  Всего в олимпиаде участвовали 192 школьника из разных стран. Из 19 золотых медалей 10 достались россиянам. Остальные награды получили участники из Китая (3), Узбекистана (3), Вьетнама (2) и Венгрии (1). Соревнования проходили с 6 по 12 мая в бразильском городе Белу-Оризонти. Организаторами выступили химический факультет МГУ и Фонд Андрея Мельниченко (основатель компании «Еврохим») при поддержке ЮНЕСКО. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили наших школьников с победой. Чернышенко назвал золотые медали российских учеников настоящим триумфом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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