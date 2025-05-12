Челябинские школьники вернулись из Бразилии с золотыми медалями

Десять российских школьников, включая двух учеников из Магнитогорска (Челябинская область), вернулись с 59-й Международной Менделеевской олимпиады по химии с золотыми медалями. Все участники российской сборной стали победителями.
«Команду собрали из лучших участников Всероссийской олимпиады по химии за 10–11 классы. Челябинскую область представили Андрей Вараксин и Ярослав Косолапов — ученики школы №5 с углублённым изучением математики в Магнитогорске», — сообщают в правительстве РФ.
Всего в олимпиаде участвовали 192 школьника из разных стран. Из 19 золотых медалей 10 достались россиянам. Остальные награды получили участники из Китая (3), Узбекистана (3), Вьетнама (2) и Венгрии (1).
Соревнования проходили с 6 по 12 мая в бразильском городе Белу-Оризонти. Организаторами выступили химический факультет МГУ и Фонд Андрея Мельниченко (основатель компании «Еврохим») при поддержке ЮНЕСКО.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили наших школьников с победой. Чернышенко назвал золотые медали российских учеников настоящим триумфом.
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