12 мая 2025

Мигранты открыли нелегальную кальянную напротив свердловского правительства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Точку организовали несмотря на отсутсвие необходимых документов
Точку организовали несмотря на отсутсвие необходимых документов Фото:

Мигранты организовали выездную кальянную на территории сквера возле Свердловского академического театра драмы, находящемся прямо под окнами регионального правительства. Об этом сообщил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

«Никакого контроля со стороны надзорных органов, никаких документов, уже успели вытоптать газон — вылезли сразу, как потеплело. На замечания реагируют с агрессией, явно напрашиваясь на депортацию. Надеюсь на оперативную реакцию полиции», — говорится в сообщении. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. 

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Мигранты организовали выездную кальянную на территории сквера возле Свердловского академического театра драмы, находящемся прямо под окнами регионального правительства. Об этом сообщил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. «Никакого контроля со стороны надзорных органов, никаких документов, уже успели вытоптать газон — вылезли сразу, как потеплело. На замечания реагируют с агрессией, явно напрашиваясь на депортацию. Надеюсь на оперативную реакцию полиции», — говорится в сообщении.  Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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