Мигранты организовали выездную кальянную на территории сквера возле Свердловского академического театра драмы, находящемся прямо под окнами регионального правительства. Об этом сообщил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
«Никакого контроля со стороны надзорных органов, никаких документов, уже успели вытоптать газон — вылезли сразу, как потеплело. На замечания реагируют с агрессией, явно напрашиваясь на депортацию. Надеюсь на оперативную реакцию полиции», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!