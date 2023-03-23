СК РФ возбудит уголовное дело по факту разрушения грузовиком части свердловского мемориала ВОВ

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о повреждении грузовиком мемориала ВОВ в поселке Кедровка Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Возбуждение уголовного дела по факту частичного повреждения большегрузом памятника ВОВ в Кедровке поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Процессуальная проверка и ход поручения поставлены на контроль в центральном аппарате СК.», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о грузовике, который снес часть мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне в Кедровке (Свердловская область). Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия, для привлечения к ответственности.
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