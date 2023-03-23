23 марта 2023

СК РФ возбудит уголовное дело по факту разрушения грузовиком части свердловского мемориала ВОВ

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса грузовиком памятника ВОВ с Свердловской области
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Пресс-конференция руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Петра Решетникова. Екатеринбург, форма, следственный комитет россии, генерал-лейтенант юстиции, золотые погоны
Ход исполнения уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК Фото:

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о повреждении грузовиком мемориала ВОВ в поселке Кедровка Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждение уголовного дела по факту частичного повреждения большегрузом памятника ВОВ в Кедровке поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Процессуальная проверка и ход поручения поставлены на контроль в центральном аппарате СК.», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о грузовике, который снес часть мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне в Кедровке (Свердловская область). Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия, для привлечения к ответственности.

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Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о повреждении грузовиком мемориала ВОВ в поселке Кедровка Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Возбуждение уголовного дела по факту частичного повреждения большегрузом памятника ВОВ в Кедровке поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Процессуальная проверка и ход поручения поставлены на контроль в центральном аппарате СК.», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о грузовике, который снес часть мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне в Кедровке (Свердловская область). Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия, для привлечения к ответственности.
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