СК РФ возбудит уголовное дело по факту разрушения грузовиком части свердловского мемориала ВОВ

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса грузовиком памятника ВОВ с Свердловской области

24 марта 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Ход исполнения уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о повреждении грузовиком мемориала ВОВ в поселке Кедровка Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Возбуждение уголовного дела по факту частичного повреждения большегрузом памятника ВОВ в Кедровке поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Процессуальная проверка и ход поручения поставлены на контроль в центральном аппарате СК.», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о грузовике, который снес часть мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне в Кедровке (Свердловская область). Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия, для привлечения к ответственности.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о повреждении грузовиком мемориала ВОВ в поселке Кедровка Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Возбуждение уголовного дела по факту частичного повреждения большегрузом памятника ВОВ в Кедровке поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Процессуальная проверка и ход поручения поставлены на контроль в центральном аппарате СК.», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о грузовике, который снес часть мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне в Кедровке (Свердловская область). Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия, для привлечения к ответственности.