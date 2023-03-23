Челябинские кинотеатры восстановили рентабельность

Кинотеатры региона увеличили доходность бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Доходы кинотеатров Челябинской области в первом квартале 2023 года восстановили приемлемую для развития рентабельность. Как URA.RU рассказали участники рынка, уровень прибыльности составил 80% от планки до 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

«В конце 2022 года и в начале 2023-го было несколько кассовых кинопроектов. Фильмы помогли если не выйти на допандемийный уровень, то существенно к нему приблизили», — отметил в разговоре с URA.RU гендиректор компании «Мегаполис» Александр Одольский.

Участник рынка напомнил о том, что минкульт РФ выделил в 2023 году на съемку национальных кинопроектов 11,6 млрд рублей. С учетом производственного цикла в 1-1,5 года эксперт спрогнозировал выход в 2024 году высокобюджетных российских фильмов, способных поддержать киноиндустрию. Преимуществами «Мегаполиса», показывающего кино в «Мягких кинотеатрах», Одольский назвал разнонаправленность развлекательного бизнеса и наличие персонала, который компания в кризис не сокращала.

«Ситуация улучшилась, хотя не смогла восполнить провалы 2022 года. Год назад падение доходов составило 68,5%», — отметил в разговоре с URA.RU владелец кинотеатров «Космос» в Златоусте и «Октябрь» в Кыштыме Сергей Мунтян.

Эксперт указал на рост 2023 года, уточнив, что полностью успехом все кинотеатры воспользоваться не смогли. Часть доходов, например, в сфере общепита, была потеряна из-за недостатка уволенного персонала и, как следствие, невозможности предложить зрителям весь комплекс услуг. Дальнейшие перспективы Мунтян связал с российскими кассовыми картинами и рядом зарубежных. Так, 23 марта в России состоялся официальный релиз популярного фильма «Джон Уик 4», привезенного в страну официально.

О проблемах в прокате участники рынка заявляли на протяжении всего 2022 года. Представители кинобизнеса начали искать новые формы работы, например, устраивать показы киноклассики в соответствии с произведениями литературы в школьной программе.