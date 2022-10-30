В Златоусте возобновил работу закрывавшийся из-за санкций старейший кинотеатр

31 октября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Кинотеатр Златоуста возобновил работу после семи месяцев простоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Златоусте (Челябинская область) заработал кинотеатр «Космос», который семь месяцев простаивал из-за санкций. Как URA.RU сообщил владелец бизнеса Сергей Мунтян, упор сделан на показ детского кино. «Открыли двери 30 октября. В первый день в репертуаре четыре фильма, из которых три — детские картины», — уточнил в разговоре с URA.RU Мунтян. Собеседник отметил, что в настоящее время ведется работа со школами. Учебные заведения бронируют фильмы для помощи в прохождении школьной программы. Мунтян отметил, что отечественный кинематограф увеличил количество детских художественных фильмов, в том числе, исторического содержания. В афише кинотеатра, который открыл один кинозал из двух, стоит отечественное кино и американские картины второго эшелона. Стоимость показа сохранили прежней. Кроме Златоуста, предприниматель содержит кинотеатры в Кыштыме, Екатеринбурге и Оренбурге. Кинотеатр «Космос» впервые открылся в 1972 году. За время существования работа прекращалась дважды: в конце девяностых годов на волне экономического кризиса и весной 2022 года по причине ограничений со стороны студий-мейджоров США, отказавших РФ в поставках кинокартин. В одном из торгово-развлекательных комплексов Златоуста также работает конкурирующий кинотеатр с тремя залами.

В Златоусте (Челябинская область) заработал кинотеатр «Космос», который семь месяцев простаивал из-за санкций. Как URA.RU сообщил владелец бизнеса Сергей Мунтян, упор сделан на показ детского кино. «Открыли двери 30 октября. В первый день в репертуаре четыре фильма, из которых три — детские картины», — уточнил в разговоре с URA.RU Мунтян. Собеседник отметил, что в настоящее время ведется работа со школами. Учебные заведения бронируют фильмы для помощи в прохождении школьной программы. Мунтян отметил, что отечественный кинематограф увеличил количество детских художественных фильмов, в том числе, исторического содержания. В афише кинотеатра, который открыл один кинозал из двух, стоит отечественное кино и американские картины второго эшелона. Стоимость показа сохранили прежней. Кроме Златоуста, предприниматель содержит кинотеатры в Кыштыме, Екатеринбурге и Оренбурге. Кинотеатр «Космос» впервые открылся в 1972 году. За время существования работа прекращалась дважды: в конце девяностых годов на волне экономического кризиса и весной 2022 года по причине ограничений со стороны студий-мейджоров США, отказавших РФ в поставках кинокартин. В одном из торгово-развлекательных комплексов Златоуста также работает конкурирующий кинотеатр с тремя залами.