В ХМАО мастерская бесплатно ремонтируют автомобили для отправки в зону СВО

21 марта 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Силами няганцев уже отремонтировано пять автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Нягани (ХМАО) Андрей Папулов безвозмездно ремонтирует автомобили и отправляет их в зону специальной военной операции. Помогают ему в этом сотни неравнодушных няганцев, а также жители других поселений округа. Об этом URA.RU рассказал сам собеседник. Андрей Папулов, владелец автомастерской, своим долгом счел помочь тем, кто находится в зоне боевых действий. В декабре 2022 года он организовал чат в Telegram, где каждый может оказать посильную помощь бойцам. «С няганскими ребятами, кто находится в зоне СВО, держим связь. Они сказали, что есть потребность в машинах. Так и пришла идея создать чат и кинуть клич о помощи. Очень много людей отозвалось. Каждый помогает, чем может. Кто-то запчасти передаст для машины, а кто-то — целый автомобиль. Сегодня мы готовим три машины для отправки нашим ребятам. Два уазика, буханки так называемые, и одну „Ниву“ трехдверную. Один уазик нам передал житель города, другой мы купили на аукционе на деньги, которые собрали своими силам через группу. Третью машину нам подарили с поселка Унъюган. Это в сорока километрах от Нягани. Автомобили красим, ремонтируем, приводим в идеальное рабочее состояние и отправляем в зону СВО», — рассказал Андрей Папулов. В разговоре с журналистом агентства собеседник также добавил, что он и его единомышленники уже восстановили пять автомобилей. «Помощь прекращать не намерены, если будут запросы от ребят, будем помогать. Мы, между прочим, не только ремонтом занимаемся. Мы машины еще переоборудуем, ставим багажники на крыши, усиливаем пороги и многое другое. Делаем все, чтобы автомобили были готовы к работе в полевых условиях», — подытожил Андрей. Ранее URA.RU рассказывало о сенаторе из ХМАО, который подарил УАЗ бойцам подразделения «Барс» в зоне СВО. Там проходит службу его ученик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нягани (ХМАО) Андрей Папулов безвозмездно ремонтирует автомобили и отправляет их в зону специальной военной операции. Помогают ему в этом сотни неравнодушных няганцев, а также жители других поселений округа. Об этом URA.RU рассказал сам собеседник. Андрей Папулов, владелец автомастерской, своим долгом счел помочь тем, кто находится в зоне боевых действий. В декабре 2022 года он организовал чат в Telegram, где каждый может оказать посильную помощь бойцам. «С няганскими ребятами, кто находится в зоне СВО, держим связь. Они сказали, что есть потребность в машинах. Так и пришла идея создать чат и кинуть клич о помощи. Очень много людей отозвалось. Каждый помогает, чем может. Кто-то запчасти передаст для машины, а кто-то — целый автомобиль. Сегодня мы готовим три машины для отправки нашим ребятам. Два уазика, буханки так называемые, и одну „Ниву“ трехдверную. Один уазик нам передал житель города, другой мы купили на аукционе на деньги, которые собрали своими силам через группу. Третью машину нам подарили с поселка Унъюган. Это в сорока километрах от Нягани. Автомобили красим, ремонтируем, приводим в идеальное рабочее состояние и отправляем в зону СВО», — рассказал Андрей Папулов. В разговоре с журналистом агентства собеседник также добавил, что он и его единомышленники уже восстановили пять автомобилей. «Помощь прекращать не намерены, если будут запросы от ребят, будем помогать. Мы, между прочим, не только ремонтом занимаемся. Мы машины еще переоборудуем, ставим багажники на крыши, усиливаем пороги и многое другое. Делаем все, чтобы автомобили были готовы к работе в полевых условиях», — подытожил Андрей. Ранее URA.RU рассказывало о сенаторе из ХМАО, который подарил УАЗ бойцам подразделения «Барс» в зоне СВО. Там проходит службу его ученик.