Власти ХМАО отправят в зону СВО машины из правительственного гаража

Аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону СВО машины из правительственного гаража

20 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В зону СВО отправят те автомобили, которые не слишком нужны в городских условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону специальной военной операции автомобили из правительственного гаража. Об этом сообщили вице-губернатор Югры-руководитель аппарата Анатолий Уткин и руководитель «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО» Илья Ким. «Когда в процессе реформы объединяли все транспортные средства властей в единый гараж, то после анализа, инвентаризации часть транспортных средств решили отправить в СВО. Первая партия из 8-9 машин пойдет на этой неделе», — сказал Уткин. В правительстве ХМАО уточнили, что отправят полноприводный транспорт, не очень удобный для эксплуатации в городских условиях. «Это несколько автомобилей „УАЗ Патриот“, несколько автомобилей „Шевроле Нива“ и там еще есть грузопассажирские микроавтобусы. Мы их подготовили, провели предварительное техническое обслуживание и сейчас решается вопрос по точке поставки — куда именно будут они доставлены и способе доставки (либо автовозом, либо с помощью грузовой техники)», — сказал Ким. Известно, что власти ХМАО провели большую транспортную реформу. Машины со всех бюджетных учреждений были переданы, по решению правительства, в единый гараж, в ведение «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО». Основная цель реформы — оптимизация расходов. Для чиновников запустили единую транспортную службу «Государственное такси». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону специальной военной операции автомобили из правительственного гаража. Об этом сообщили вице-губернатор Югры-руководитель аппарата Анатолий Уткин и руководитель «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО» Илья Ким. «Когда в процессе реформы объединяли все транспортные средства властей в единый гараж, то после анализа, инвентаризации часть транспортных средств решили отправить в СВО. Первая партия из 8-9 машин пойдет на этой неделе», — сказал Уткин. В правительстве ХМАО уточнили, что отправят полноприводный транспорт, не очень удобный для эксплуатации в городских условиях. «Это несколько автомобилей „УАЗ Патриот“, несколько автомобилей „Шевроле Нива“ и там еще есть грузопассажирские микроавтобусы. Мы их подготовили, провели предварительное техническое обслуживание и сейчас решается вопрос по точке поставки — куда именно будут они доставлены и способе доставки (либо автовозом, либо с помощью грузовой техники)», — сказал Ким. Известно, что власти ХМАО провели большую транспортную реформу. Машины со всех бюджетных учреждений были переданы, по решению правительства, в единый гараж, в ведение «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО». Основная цель реформы — оптимизация расходов. Для чиновников запустили единую транспортную службу «Государственное такси».