19 февраля 2023

Власти ХМАО отправят в зону СВО машины из правительственного гаража

Аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону СВО машины из правительственного гаража
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
В зону СВО отправят те автомобили, которые не слишком нужны в городских условиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону специальной военной операции автомобили из правительственного гаража. Об этом сообщили вице-губернатор Югры-руководитель аппарата Анатолий Уткин и руководитель «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО» Илья Ким.

«Когда в процессе реформы объединяли все транспортные средства властей в единый гараж, то после анализа, инвентаризации часть транспортных средств решили отправить в СВО. Первая партия из 8-9 машин пойдет на этой неделе», — сказал Уткин.

В правительстве ХМАО уточнили, что отправят полноприводный транспорт, не очень удобный для эксплуатации в городских условиях. «Это несколько автомобилей „УАЗ Патриот“, несколько автомобилей „Шевроле Нива“ и там еще есть грузопассажирские микроавтобусы. Мы их подготовили, провели предварительное техническое обслуживание и сейчас решается вопрос по точке поставки — куда именно будут они доставлены и способе доставки (либо автовозом, либо с помощью грузовой техники)», — сказал Ким.

Известно, что власти ХМАО провели большую транспортную реформу. Машины со всех бюджетных учреждений были переданы, по решению правительства, в единый гараж, в ведение «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО». Основная цель реформы — оптимизация расходов. Для чиновников запустили единую транспортную службу «Государственное такси».

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Аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону специальной военной операции автомобили из правительственного гаража. Об этом сообщили вице-губернатор Югры-руководитель аппарата Анатолий Уткин и руководитель «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО» Илья Ким. «Когда в процессе реформы объединяли все транспортные средства властей в единый гараж, то после анализа, инвентаризации часть транспортных средств решили отправить в СВО. Первая партия из 8-9 машин пойдет на этой неделе», — сказал Уткин. В правительстве ХМАО уточнили, что отправят полноприводный транспорт, не очень удобный для эксплуатации в городских условиях. «Это несколько автомобилей „УАЗ Патриот“, несколько автомобилей „Шевроле Нива“ и там еще есть грузопассажирские микроавтобусы. Мы их подготовили, провели предварительное техническое обслуживание и сейчас решается вопрос по точке поставки — куда именно будут они доставлены и способе доставки (либо автовозом, либо с помощью грузовой техники)», — сказал Ким. Известно, что власти ХМАО провели большую транспортную реформу. Машины со всех бюджетных учреждений были переданы, по решению правительства, в единый гараж, в ведение «Дирекции эксплуатации служебных зданий ХМАО». Основная цель реформы — оптимизация расходов. Для чиновников запустили единую транспортную службу «Государственное такси».
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