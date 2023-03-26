26 марта 2023

Экономист нашел еще один фактор, который объединит РФ и КНР

Экономист Гершман заявил, что РФ с Китаем объединяет схожесть в развитии науки
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, биология, наука, микроскоп, исследование, изучение, урок биологии
РФ и Китай объединяют усилия в развитии научно-технической области, уверен Гершман Фото:

Схожесть планов Китая и России в научно-техническом развитии способствует укреплению взаимоотношений между странами. Об этом заявил экономист, директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Михаил Гершман.

Определенная схожесть планов Китая и РФ в научно-технической политике может стать преимуществом при укреплении связей между странами, передает слова Михаила Гершмана «Коммерсант». Помимо этого, экономист уверен, что в КНР намерены углублять взаимоотношения с Россией именно за счет научных связей.

По словам Гершмана, речь идет о схожих планах в области ядерной физики и строительстве научно-исследовательских кампусов. Китай заинтересован перенят опыт российских ученых, а РФ за счет связей получит опыт коммерциализации разработок, уверяет экономист.

Ранее URA.RU президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировали всему миру идеальную модель сотрудничества между странами. По мнению политологов, встреча лидеров стран 21 марта показала важность отношения на равных и взаимного уважения.

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Схожесть планов Китая и России в научно-техническом развитии способствует укреплению взаимоотношений между странами. Об этом заявил экономист, директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Михаил Гершман. Определенная схожесть планов Китая и РФ в научно-технической политике может стать преимуществом при укреплении связей между странами, передает слова Михаила Гершмана «Коммерсант». Помимо этого, экономист уверен, что в КНР намерены углублять взаимоотношения с Россией именно за счет научных связей. По словам Гершмана, речь идет о схожих планах в области ядерной физики и строительстве научно-исследовательских кампусов. Китай заинтересован перенят опыт российских ученых, а РФ за счет связей получит опыт коммерциализации разработок, уверяет экономист. Ранее URA.RU президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировали всему миру идеальную модель сотрудничества между странами. По мнению политологов, встреча лидеров стран 21 марта показала важность отношения на равных и взаимного уважения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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