Челябинские депутаты просят Госдуму освободить добровольцев от уголовного преследования

Местный парламент принял поправки в УПК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области 30 марта утвердили инициативу о поправках в УПК РФ, по которым лица, решившие отправиться на СВО, будут освобождены от уголовной ответственности еще до суда. Как сообщил председатель ЗСО Александр Лазарев во время прямой трансляции, постановление будет направлено на рассмотрение в Госдуму РФ.

«Рассмотрение проекта „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“ будет без доклада. Постановление утверждено», — сообщил Лазарев.

Все пункты, начиная с двадцатого, рассматривались без доклада и обсуждения. По словам руководителя парламента, эти вопросы обсудили еще 29 марта на заседании межведомственной комиссии.

Решение о внесении поправок в УПК РФ сформировали 29 марта. Проект предлагает освобождение от уголовного преследования всех, кто совершил мелкое или средней тяжести преступление и решил искупить свои грехи кровью еще до приговора.