31 марта 2023

Военкоматы начали прием на отсрочку от армии для IT-специалистов

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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, призыв, военкомат, призывная комиссия, воинский учет
В весенний призыв рассмотрят рассрочку для IT-специалистов Фото:

С 1 апреля военкоматы начнут рассматривать рассрочку по призыву для IT-специалистов в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

«Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. […] Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки», — сообщается на официальном сайте.

Ранее стало известно, что призыв в рамках весенней призывной кампании в России начнется с 1 апреля. Всего намерены призвать 147 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 27 лет.

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С 1 апреля военкоматы начнут рассматривать рассрочку по призыву для IT-специалистов в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). «Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. […] Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки», — сообщается на официальном сайте. Ранее стало известно, что призыв в рамках весенней призывной кампании в России начнется с 1 апреля. Всего намерены призвать 147 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 27 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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