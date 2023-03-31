Военкоматы начали прием на отсрочку от армии для IT-специалистов

01 апреля 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

В весенний призыв рассмотрят рассрочку для IT-специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 апреля военкоматы начнут рассматривать рассрочку по призыву для IT-специалистов в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). «Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. […] Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки», — сообщается на официальном сайте . Ранее стало известно, что призыв в рамках весенней призывной кампании в России начнется с 1 апреля. Всего намерены призвать 147 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 27 лет.

С 1 апреля военкоматы начнут рассматривать рассрочку по призыву для IT-специалистов в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). «Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. […] Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки», — сообщается на официальном сайте. Ранее стало известно, что призыв в рамках весенней призывной кампании в России начнется с 1 апреля. Всего намерены призвать 147 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 27 лет.