Новым начальником отдела полиции в Покачах стал Андрей Бегларян

Андрей Бегларян приступил к работе 1 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Покачах (ХМАО) 1 апреля на должность начальника отдела полиции назначили Андрея Бегларяна. Об этом сообщил глава города Виктор Таненков.

«С 1 апреля на должность начальника отдела полиции №3 (дислокация г. Покачи) назначен подполковник полиции Бегларян Андрей Николаевич. Успехов на новом месте. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество», — сообщил Таненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». До назначения Бегларян занимал пост начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Березовскому району.

Ранее замначальника УМВД по ХМАО Андрей Шабашов указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность начальника УМВД Хабаровского края. Глава ведомства Владимир Колокольцев поставил перед новыми руководителями задачу обеспечить защиту регионов от коррупции.