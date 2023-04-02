Коллеги задержанного ФСБ адвоката обратились к челябинскому генералу СК

Петра Решетникова просят повлиять на решение следственной группы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коллеги задержанного ФСБ челябинского адвоката Олега Косенко, обвиняемого в мошенничестве, обратились к главе СУ СКР по региону Петру Решетникову. В письме (есть в распоряжении URA.RU) президент адвокатской палаты региона Иван Казаков просит Решетникова повлиять на решение следственной группы привлечь адвокатов в качестве свидетелей.

«Следует особо отметить возможность (желание следователей) допросить всех перечисленных адвокатов в рамках данного уголовного дела. В связи с этим следователям, включенным в следственную группу по данному делу, полагаю необходимым напомнить, что в соответствии с п. 3 ч.2 ст. 56 УПК РФ адвокат не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах дела», — говорится в письме.

Также руководителю регионального СУ СКР сообщили, что именно следователь стал инициатором судейского решения о недопуске к защите Косенко всех заявленных адвокатов. Казаков отмечает, что только обвиняемый может принимать решение о количестве своих защитников, а значит, судья и следователь нарушили нормы закона.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Ранее Казаков отправлял письмо на имя председателя областного суда Вячеслава Малашковца. В письме он также указывал на неправильные действия судьи Нели Яруллиной и просил его разобраться в инциденте.

Косенко задержали днем 24 марта сотрудники УФСБ по региону. Ему инкриминируют мошенничество. Заявление на адвоката написал его бывший клиент, фигурант уголовного дела в региональном пенсионном фонде Александр Орехов, утверждающий, что Косенко не выполнил свою работу, при этом получив миллионный гонорар.