06 апреля 2023

Челябинцы отдали крупные суммы фейковым сотрудникам ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, камуфляж
Фейковых сотрудников ФСБ задержали настоящие Фото:

Четверо жителей Челябинской области отдали крупные суммы людям, выдающим себя за сотрудников ФСБ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мошенники вымогали деньги у жителей за непривлечение к ответственности.

«Установлены факты мошенничества, совершенные двумя гражданами, которые требовали деньги у жителей области, представляясь сотрудниками ФСБ России. Деньги мошенники требовали за якобы непривлечение к уголовной ответственности, решение спора по долговым обязательствам о расторжении договора по аренде помещения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что фейковых сотрудников нашли и задержали настоящие чекисты. Уголовные дела в их отношении переданы в суд. Своими действиями они нанесли жителям ущерб в крупном и особо крупном размерах.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Четверо жителей Челябинской области отдали крупные суммы людям, выдающим себя за сотрудников ФСБ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мошенники вымогали деньги у жителей за непривлечение к ответственности. «Установлены факты мошенничества, совершенные двумя гражданами, которые требовали деньги у жителей области, представляясь сотрудниками ФСБ России. Деньги мошенники требовали за якобы непривлечение к уголовной ответственности, решение спора по долговым обязательствам о расторжении договора по аренде помещения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что фейковых сотрудников нашли и задержали настоящие чекисты. Уголовные дела в их отношении переданы в суд. Своими действиями они нанесли жителям ущерб в крупном и особо крупном размерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...