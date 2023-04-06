Челябинцы отдали крупные суммы фейковым сотрудникам ФСБ

Фейковых сотрудников ФСБ задержали настоящие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четверо жителей Челябинской области отдали крупные суммы людям, выдающим себя за сотрудников ФСБ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мошенники вымогали деньги у жителей за непривлечение к ответственности.

«Установлены факты мошенничества, совершенные двумя гражданами, которые требовали деньги у жителей области, представляясь сотрудниками ФСБ России. Деньги мошенники требовали за якобы непривлечение к уголовной ответственности, решение спора по долговым обязательствам о расторжении договора по аренде помещения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что фейковых сотрудников нашли и задержали настоящие чекисты. Уголовные дела в их отношении переданы в суд. Своими действиями они нанесли жителям ущерб в крупном и особо крупном размерах.