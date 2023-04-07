Китай переделает беспилотники времен «холодной войны» в дроны-камикадзе

08 апреля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Китайские истребители переделают в беспилотники, рассказали argumenti.ru Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Китайские военные нашли применение устаревшим истребителям времен «холодной войны». Их переделают в дроны-камикадзе для атак тайванского ПВО. «Так, переделке подлежат: аналоги советских машин МиГ-19 и МиГ-21 отслужившие верой и правдой истребители Цзянь-6 (J-6) и Цзянь-7 (J-7), которые были отправлены на длительное хранение в 2018 году», — передает издание argumenti.ru. Такой шаг выгоден сразу в двух аспектах: не нужно уничтожать устаревшую технику, в то же время появятся новые боевые единицы в арсенале. Конструкция таких истребителей позволяет переделать их в дроны без особых трудностей. Такие БПЛА будут превосходить американские и турецкие аналоги. Самый быстрый американский дрон может развивать скорость до 400 км/час, в то же время китайские истребители летают на сверхзвуковой скорости. Это обеспечит серьезное преимущество во время боевых действий. Китайская армия проводит плановые учения в акватории Тайваня, а также в воздушном пространстве над островом. Китайская армия направила в этих целях 13 военных самолетов и три корабля.

Китайские военные нашли применение устаревшим истребителям времен «холодной войны». Их переделают в дроны-камикадзе для атак тайванского ПВО. «Так, переделке подлежат: аналоги советских машин МиГ-19 и МиГ-21 отслужившие верой и правдой истребители Цзянь-6 (J-6) и Цзянь-7 (J-7), которые были отправлены на длительное хранение в 2018 году», — передает издание argumenti.ru. Такой шаг выгоден сразу в двух аспектах: не нужно уничтожать устаревшую технику, в то же время появятся новые боевые единицы в арсенале. Конструкция таких истребителей позволяет переделать их в дроны без особых трудностей. Такие БПЛА будут превосходить американские и турецкие аналоги. Самый быстрый американский дрон может развивать скорость до 400 км/час, в то же время китайские истребители летают на сверхзвуковой скорости. Это обеспечит серьезное преимущество во время боевых действий. Китайская армия проводит плановые учения в акватории Тайваня, а также в воздушном пространстве над островом. Китайская армия направила в этих целях 13 военных самолетов и три корабля.