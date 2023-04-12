Провайдер «Дом.ру» повысил цены на услуги интернета в Екатеринбурге

Услуги «Дом.ру» подорожали почти на 100 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Провайдер интернета «Дом.ру» повысил цены для екатеринбуржцев, к абонентской плате которых добавилось от 60 до 100 рублей. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Внезапно пришло сообщение, что цена на услуги повышается сразу на 60 рублей. Прошло только несколько месяцев, как оформил новый тариф, и вот подорожание. Кажется, немного, но точно будет ощущаться на кошельке», — рассказал читатель.

Причина повышения цены не уточняется. По словам пользователей, подорожание услуг повлияет на семейный бюджет тех, кто пытается экономить. У некоторых пользователей услуги подорожали почти на сто рублей.