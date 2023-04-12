В рекламном ролике «Газпрома» снялись актеры из ХМАО

В рекламном видео компании «Газпром», пропагандирующем промбезопасность и правила охраны труда, снялись артисты из Ханты-Мансийска. Актер театра обско-угорских народов «Солнце» Олег Тарлин рассказал корреспонденту URA.RU, как попал на съемки.
«„Газпром“ прислал в театр приглашение на дистанционный кастинг, мы с коллегой Сергеем Салтановым отправили свое портфолио и прошли отбор на роли второго плана. Съемки проходили в Югорске на объекте компании, мы играли работников компании, которые слушают инструктаж и проверяют безопасность рабочего места», — рассказал Тарлин.
Для актера это был первый опыт работы в рекламе. Он признался, что сниматься на видео легче, чем играть в театре: можно исправить неудачную сцену, сделать несколько дублей.
Ранее URA.RU писало, что актера театра обско-угорских народов «Солнце» мобилизовали на СВО. Доброволец отправился в один из учебных центров Западной Сибири.
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