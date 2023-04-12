12 апреля 2023
11 апреля 2023

В рекламном ролике «Газпрома» снялись актеры из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
Актеры театра из Ханты-Мансийска сыграли газовиков «Газпрома» Фото:

В рекламном видео компании «Газпром», пропагандирующем промбезопасность и правила охраны труда, снялись артисты из Ханты-Мансийска. Актер театра обско-угорских народов «Солнце» Олег Тарлин рассказал корреспонденту URA.RU, как попал на съемки.

«„Газпром“ прислал в театр приглашение на дистанционный кастинг, мы с коллегой Сергеем Салтановым отправили свое портфолио и прошли отбор на роли второго плана. Съемки проходили в Югорске на объекте компании, мы играли работников компании, которые слушают инструктаж и проверяют безопасность рабочего места», — рассказал Тарлин.

Для актера это был первый опыт работы в рекламе. Он признался, что сниматься на видео легче, чем играть в театре: можно исправить неудачную сцену, сделать несколько дублей.

Ранее URA.RU писало, что актера театра обско-угорских народов «Солнце» мобилизовали на СВО. Доброволец отправился в один из учебных центров Западной Сибири.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рекламном видео компании «Газпром», пропагандирующем промбезопасность и правила охраны труда, снялись артисты из Ханты-Мансийска. Актер театра обско-угорских народов «Солнце» Олег Тарлин рассказал корреспонденту URA.RU, как попал на съемки. «„Газпром“ прислал в театр приглашение на дистанционный кастинг, мы с коллегой Сергеем Салтановым отправили свое портфолио и прошли отбор на роли второго плана. Съемки проходили в Югорске на объекте компании, мы играли работников компании, которые слушают инструктаж и проверяют безопасность рабочего места», — рассказал Тарлин. Для актера это был первый опыт работы в рекламе. Он признался, что сниматься на видео легче, чем играть в театре: можно исправить неудачную сцену, сделать несколько дублей. Ранее URA.RU писало, что актера театра обско-угорских народов «Солнце» мобилизовали на СВО. Доброволец отправился в один из учебных центров Западной Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...