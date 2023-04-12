Новых сотрудников главного танкового завода РФ отправляют в санаторий

Путевки в санаторий — попытка стимулировать свердловчан устраиваться на УВЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») объявил о наборе новых сотрудников по специальности машинист железнодорожно-строительной машины. Работодатель помимо основного соцпакета обещает путевки в санатории Уральского региона. Информация об этом появилась в telegram-канале «Уралвагонзавода».

«Железнодорожный цех УВЗ приглашает на работу машиниста железнодорожно-строительной машины. Основные обязанности: управление специализированной ж/д машиной, выполнение работ по очистке железнодорожных путей, соблюдение правил эксплуатации машины», — говорится в объявлении.

Кандидаты должны иметь удостоверения машиниста тепловоза или машиниста железнодорожного крана. Им обещают трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом РФ, обслуживание в современном медицинском центре, дотации на питание, путевки в санатории УрФО, скидки на посещение социальных объектов «Уралвагонзавода» и другое.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.