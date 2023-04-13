Аналитики рассказали, какие квартиры в ХМАО подорожали сильнее всего

«Авито Недвижимость»: в ХМАО сильнее всего подорожали квартиры свободной планировки и студии

14 апреля 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО подорожали квартиры-студии и со свободной планировкой (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Сургуте и Нижневартовске стоимость квадратного метра в первом квартале текущего года больше всего увеличилась у квартир со свободной планировкой. В Ханты-Мансийске самый большой рост цены на вторичном рынке отмечен среди квартир-студий. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В Сургуте больше всего в первом квартале этого года цена за квадратный метр выросла в квартирах со свободной планировкой — на 12,8% и составила 114 286 рублей. В Нижневартовске больше всего квадрат подорожал в квартирах со свободной планировкой — на 68,4%. В Ханты-Мансийске сильнее всего подорожали квартиры-студии (+16,9%), купить такой вид недвижимости можно в среднем за 135 185 рублей за квадратный метр», — уточнили представители сервиса. В Сургуте средняя стоимость квадратного метра «вторички» по итогам первого квартала составила 114 545 рублей. За год стоимость жилья выросла на 8,9%, а за месяц — на 6,9%. В Нижневартовске средняя цена квадрата — 71 429 рублей. За год она увеличилась на 4,4%, за месяц — на 2,6%. Многокомнатные квартиры здесь подешевели на 2,5%. В Ханты-Мансийске средняя стоимость квадратного метра составила 107 273 рублей. Показатель вырос на 3,7% за год и на 1,8% за месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за месяц выросла стоимость квадратного метра в новостройках и у объектов на вторичном рынке. Всего в округе размещено 38712 объявлений о продаже недвижимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте и Нижневартовске стоимость квадратного метра в первом квартале текущего года больше всего увеличилась у квартир со свободной планировкой. В Ханты-Мансийске самый большой рост цены на вторичном рынке отмечен среди квартир-студий. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В Сургуте больше всего в первом квартале этого года цена за квадратный метр выросла в квартирах со свободной планировкой — на 12,8% и составила 114 286 рублей. В Нижневартовске больше всего квадрат подорожал в квартирах со свободной планировкой — на 68,4%. В Ханты-Мансийске сильнее всего подорожали квартиры-студии (+16,9%), купить такой вид недвижимости можно в среднем за 135 185 рублей за квадратный метр», — уточнили представители сервиса. В Сургуте средняя стоимость квадратного метра «вторички» по итогам первого квартала составила 114 545 рублей. За год стоимость жилья выросла на 8,9%, а за месяц — на 6,9%. В Нижневартовске средняя цена квадрата — 71 429 рублей. За год она увеличилась на 4,4%, за месяц — на 2,6%. Многокомнатные квартиры здесь подешевели на 2,5%. В Ханты-Мансийске средняя стоимость квадратного метра составила 107 273 рублей. Показатель вырос на 3,7% за год и на 1,8% за месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за месяц выросла стоимость квадратного метра в новостройках и у объектов на вторичном рынке. Всего в округе размещено 38712 объявлений о продаже недвижимости.