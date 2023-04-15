Арестованный журналист WSJ написал семье письмо на русском языке

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Наручники, арест, признание, заключение, наручники
Эван Гершкович передал своим родным, что любит их Фото:
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был арестован в Екатеринбурге за шпионаж, написал своей семье письмо на русском языке. Журналист сейчас находится в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово».

«Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня», — сказано в письме, его текст приводит газета The Wall Street Journal.

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Кто такой Эван Гершкович из The Wall Street Journal

Гершкович отметил, что с пользой проводит время заключения в следственном изоляторе (СИЗО). Он читает, тренируется и пишет. Журналист написал с иронией, что после его возращения родные смогут дать ему пощечину за те переживания, которые они пережили из-за него пережили.

Журналист Эван Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за главным танковым заводом РФ, передает «Национальная служба новостей». После этого он был доставлен в московское СИЗО «Лефортово».

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Американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был арестован в Екатеринбурге за шпионаж, написал своей семье письмо на русском языке. Журналист сейчас находится в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». «Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня», — сказано в письме, его текст приводит газета The Wall Street Journal. Гершкович отметил, что с пользой проводит время заключения в следственном изоляторе (СИЗО). Он читает, тренируется и пишет. Журналист написал с иронией, что после его возращения родные смогут дать ему пощечину за те переживания, которые они пережили из-за него пережили. Журналист Эван Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за главным танковым заводом РФ, передает «Национальная служба новостей». После этого он был доставлен в московское СИЗО «Лефортово».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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