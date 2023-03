Кто такой Эван Гершкович из The Wall Street Journal

О чем писал американский журналист и почему мог стать интересен ФСБ России

30 марта 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Гершкович был задержан на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Екатеринбурге Гершкович планировал пообщаться с руководством Ельцин Центра, представителями компании «Сима-ленд» и местными журналистами Фото: личная страница Эвана Гершковича во «ВКонтакте»

Гершкович имеет русские корни Фото: личная страница Эвана Гершковича во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 29 марта задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако стало об этом известно лишь днем 30 марта. Мужчину подозревают в шпионаже и работе на правительство США: он собирал сведения, составляющие государственную тайну. О том, что известного о гражданине США — в материале URA.RU. Где работал Эван Гершкович У журналиста The Wall Street Journal есть свой сайт, где он стабильно выкладывает ссылки на свои материалы. О себе Гершкович пишет следующее: «Эван Гершкович — репортер The Wall Street Journal, освещающий Россию, Украину и бывший Советский Союз. Ранее он был репортером Агентства Франс Пресс (AFP) и The Moscow Times». Также в описании деятельности журналиста указано, что его материалы публиковались в New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy и Politico Europe. Кроме этого, он был гостем на BBC, NPR, Deutsche Welle и France 24. Для The Wall Street Journal Гершкович начал писать с января 2022 года, активно работает в журналистике с 2016 года. Работы Эвана отмечали представители мира журналистики. В его копилке наград числятся такие премии, как: Crisis Coverage Awards и The American Society of Journalists and Authors. О чем писал журналист Основными жанрами, в которых работал Гершкович, — это аналитика и расследование. Судя по персональному сайту журналиста, в последнее время он писал о спецоперации на Украине, отношении россиян к СВО, президенту РФ Владимиру Путину, а также о внешней политики России. Большая часть материалов носила критическую оценку действия российской власти. Однако до начала СВО Гершкович писал про коронавирус, сексуальные домогательства, систему здравоохранения России и о российских олигархах. Автор не забывал также упоминать о протестах в стране, молодых политических активистах и тюрьмах. В какой семье родился Гершкович В 2019 году Гершкович рассказывал изданию «Цех», что родился в советской семье, но в 1979 году его родители переехали в США. «Иван для русских, Эван для моих англоговорящих соотечественников. Мы жили в Нью-Джерси, а каждые несколько месяцев ездили к бабушке и дедушке на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Кроме как с родными, по-русски я почти не общался», — делился журналист. По словам Гершкович, он переехал в Москву в 2017 году. Там он устроился в The Moscow Times и работал в издании до октября 2020 года. После этого перешел в Agence France-Presse, где проработал до января 2022 года.