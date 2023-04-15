15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Тюмени продают зубы мамонтенка за 500 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стенды регионов на Олимпиаде. Сочи, мамонтенок люба
Продавец утверждает, что в таких размерах бивней нет ни у кого Фото:

В Тюмени на продажу выставили пару бивней (видоизмененный зуб — прим. ред.) мамонтенка. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Их стоимость составила 500 тысяч рублей.

«Продаю пару бивней мамонтенка. Их длинна 33 и 34 сантиметра. Общий вес 550 граммов. Цена товара 500 тысяч рублей, торг возможен», — пишет продавец.

По словам владельца, есть возможность предоставить экспертное заключение покупателю. Продавец утверждает, что в таких размерах бивней нет ни у кого. А в подарок к диковинным костям идет кейс для их хранения.

Ранее житель Сургута продавал кость мамонта за 350 тысяч рублей каменноугольного периода. Кроме останков мамонтов владелец продавал ископаемые на общую сумму почти в три миллиона рублей.

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В Тюмени на продажу выставили пару бивней (видоизмененный зуб — прим. ред.) мамонтенка. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Их стоимость составила 500 тысяч рублей. «Продаю пару бивней мамонтенка. Их длинна 33 и 34 сантиметра. Общий вес 550 граммов. Цена товара 500 тысяч рублей, торг возможен», — пишет продавец. По словам владельца, есть возможность предоставить экспертное заключение покупателю. Продавец утверждает, что в таких размерах бивней нет ни у кого. А в подарок к диковинным костям идет кейс для их хранения. Ранее житель Сургута продавал кость мамонта за 350 тысяч рублей каменноугольного периода. Кроме останков мамонтов владелец продавал ископаемые на общую сумму почти в три миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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