В Тюмени продают зубы мамонтенка за 500 тысяч рублей. Фото

16 апреля 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Продавец утверждает, что в таких размерах бивней нет ни у кого Фото: Андрей Варкентин © URA.RU В Тюмени на продажу выставили пару бивней (видоизмененный зуб — прим. ред.) мамонтенка. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Их стоимость составила 500 тысяч рублей. «Продаю пару бивней мамонтенка. Их длинна 33 и 34 сантиметра. Общий вес 550 граммов. Цена товара 500 тысяч рублей, торг возможен», — пишет продавец. По словам владельца, есть возможность предоставить экспертное заключение покупателю. Продавец утверждает, что в таких размерах бивней нет ни у кого. А в подарок к диковинным костям идет кейс для их хранения. Ранее житель Сургута продавал кость мамонта за 350 тысяч рублей каменноугольного периода. Кроме останков мамонтов владелец продавал ископаемые на общую сумму почти в три миллиона рублей.

В Тюмени на продажу выставили пару бивней (видоизмененный зуб — прим. ред.) мамонтенка. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». Их стоимость составила 500 тысяч рублей. «Продаю пару бивней мамонтенка. Их длинна 33 и 34 сантиметра. Общий вес 550 граммов. Цена товара 500 тысяч рублей, торг возможен», — пишет продавец. По словам владельца, есть возможность предоставить экспертное заключение покупателю. Продавец утверждает, что в таких размерах бивней нет ни у кого. А в подарок к диковинным костям идет кейс для их хранения. Ранее житель Сургута продавал кость мамонта за 350 тысяч рублей каменноугольного периода. Кроме останков мамонтов владелец продавал ископаемые на общую сумму почти в три миллиона рублей.