Житель Сургута продает кости мамонта на «Авито»

Житель Сургута продает кость мамонта за 350 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
«Ископаемые, каменноугольный период», — говорится на сайте. Более подробного описания продавец не предоставил, однако указал цену и фотографии ископаемых. Оперативно получить комментарий автора объявления не удалось, он не ответил на звонки корреспондента URA.RU.
Кроме останков мамонтов житель Сургута продает ископаемые на общую сумму почти в три миллиона рублей. Среди коллекции автора есть зубы ящеров, окаменелые растения и раковина аммонита (вымершие головоногие моллюски, — ред.), стоимость которых продавец оценивает в 850 тысяч рублей. При этом в открытых источниках указано, что стоимость таких раковин редко превышает стоимость в 600 тысяч рублей, а некоторые можно купить не дороже, чем за три тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало и о других необычных объявлениях пользователей «Авито» из ХМАО. Так, житель Сургута объявил о продаже килограммового куска метеорита. А другой пользователь пытался продать собственного кота за миллиард рублей.
Житель Сургута продает кость мамонта за 350 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Ископаемые, каменноугольный период», — говорится на сайте. Более подробного описания продавец не предоставил, однако указал цену и фотографии ископаемых. Оперативно получить комментарий автора объявления не удалось, он не ответил на звонки корреспондента URA.RU. Кроме останков мамонтов житель Сургута продает ископаемые на общую сумму почти в три миллиона рублей. Среди коллекции автора есть зубы ящеров, окаменелые растения и раковина аммонита (вымершие головоногие моллюски, — ред.), стоимость которых продавец оценивает в 850 тысяч рублей. При этом в открытых источниках указано, что стоимость таких раковин редко превышает стоимость в 600 тысяч рублей, а некоторые можно купить не дороже, чем за три тысячи рублей. Ранее URA.RU писало и о других необычных объявлениях пользователей «Авито» из ХМАО. Так, житель Сургута объявил о продаже килограммового куска метеорита. А другой пользователь пытался продать собственного кота за миллиард рублей.