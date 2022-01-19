Житель Сургута продает кости мамонта на «Авито»

Житель Сургута продает коллекцию ископаемых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Сургута продает кость мамонта за 350 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Ископаемые, каменноугольный период», — говорится на сайте. Более подробного описания продавец не предоставил, однако указал цену и фотографии ископаемых. Оперативно получить комментарий автора объявления не удалось, он не ответил на звонки корреспондента URA.RU.

Кроме останков мамонтов житель Сургута продает ископаемые на общую сумму почти в три миллиона рублей. Среди коллекции автора есть зубы ящеров, окаменелые растения и раковина аммонита (вымершие головоногие моллюски, — ред.), стоимость которых продавец оценивает в 850 тысяч рублей. При этом в открытых источниках указано, что стоимость таких раковин редко превышает стоимость в 600 тысяч рублей, а некоторые можно купить не дороже, чем за три тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало и о других необычных объявлениях пользователей «Авито» из ХМАО. Так, житель Сургута объявил о продаже килограммового куска метеорита. А другой пользователь пытался продать собственного кота за миллиард рублей.

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