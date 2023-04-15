В ХМАО продают коттедж с зимним садом и спортзалом за 43 миллиона рублей. Фото

16 апреля 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Дом расположен на участке 18 соток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) продается трехэтажный коттедж с зимним садом, спортзалом, бильярдом и настольным теннисом за 43 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Сургутский р-н, дачное товарищество Барсовское. Трехэтажный дом с развитой инфраструктурой. На участке 18 соток расположен дом 761 кв. м., баня и склад 270 кв. м. В доме есть несколько зон отдыха: бильярд, настольный теннис, сауна, спортзал, зимний сад, зона барбекю и летняя кухня», — сообщает автор объявления. Территория участка уложена тротуарной плиткой, зеленая зона с газоном, по периметру участка установлено видеонаблюдение с удаленным доступом. Внутри дома выполнен ремонт по дизайн-проекту. На участке так же имеется двухэтажный дом-баня с комнатой отдыха и спальней. Стоимость объекта — 43 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) продают элитный дом из экспериментальных материалов. На участке также расположена двухэтажная баня и гараж. Стоимость всех объектов 22 миллиона рублей. Зимний сад Avito Спортивный зал с тренажерами Avito Бильярд Avito

В Сургутском районе (ХМАО) продается трехэтажный коттедж с зимним садом, спортзалом, бильярдом и настольным теннисом за 43 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Сургутский р-н, дачное товарищество Барсовское. Трехэтажный дом с развитой инфраструктурой. На участке 18 соток расположен дом 761 кв. м., баня и склад 270 кв. м. В доме есть несколько зон отдыха: бильярд, настольный теннис, сауна, спортзал, зимний сад, зона барбекю и летняя кухня», — сообщает автор объявления. Территория участка уложена тротуарной плиткой, зеленая зона с газоном, по периметру участка установлено видеонаблюдение с удаленным доступом. Внутри дома выполнен ремонт по дизайн-проекту. На участке так же имеется двухэтажный дом-баня с комнатой отдыха и спальней. Стоимость объекта — 43 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) продают элитный дом из экспериментальных материалов. На участке также расположена двухэтажная баня и гараж. Стоимость всех объектов 22 миллиона рублей.